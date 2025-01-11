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人工生殖修法草案送政院 代孕脫鉤將重啟公聽會

中央社／ 台北11日電

國健署長吳昭軍今天說，人工生殖修法草案已送進行政院，至於脫鉤處理的代理孕母部分，目前沒有立場及方向，也沒有時程，將重開公聽會、專家會議等程序，廣泛搜集各界意見。

人工生殖法修正草案去年7月13日完成預告，其中增訂代理孕母制度引發議論，衛生福利部國民健康署去年12月間宣布，先處理單身女性、女同志適用等有共識部分，爭議較大的代理孕母脫鉤處理。

吳昭軍今天接受媒體電訪說明，人工生殖修法草案已送進行政院，接下來就看行政院審議結果，先處理可以處理的部分，行政院審議通過就會送立法院，後續也要尊重立法委員審議，但這會期剩沒幾天，短期內上路不太可能。

而脫鉤處理的代理孕母因爭議過大，吳昭軍坦言，到底是要立專法或其他處理方式，目前還沒有方向，包括公聽會、專家會議等相關程序都要重新走一遍，看後續各界意見再討論做法，且若無法凝聚共識，就算有時程表也沒辦法做。

根據衛福部資料，預告人工生殖法修正草案期間所蒐集600餘則意見，約有8成反對代孕。因代孕涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方權利衝突，且民團及民眾持續表達反對代孕。最後脫鉤處理。

人工生殖法 代理孕母 行政院

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