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柯建銘嘲司法節「自尋死路」 黃國昌回擊：柯該在家反省自己

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柯建銘批司法節上街自尋死路 黃國昌反酸該在家反省自己

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨今號召支持者到自由廣場前「釘孤支」，民進黨團總召柯建銘今說，民眾黨代理主席黃國昌司法節上街頭，是天大荒謬事情、自尋死路。黃國昌回嗆，最沒資格講司法正義的就是柯建銘。記者張曼蘋／攝影
民眾黨今號召支持者到自由廣場前「釘孤支」，民進黨團總召柯建銘今說，民眾黨代理主席黃國昌司法節上街頭，是天大荒謬事情、自尋死路。黃國昌回嗆，最沒資格講司法正義的就是柯建銘。記者張曼蘋／攝影

民眾黨今號召支持者到自由廣場前「釘孤枝」，抗議綠色威權，民進黨團總召柯建銘今說，民眾黨代理主席黃國昌司法節上街頭，是天大荒謬事情、自尋死路。黃國昌回嗆，最沒資格講司法正義的就是柯建銘，柯建銘若還有一點羞恥心的話，應待在家認真反省自己的所作所為，跟台灣社會道歉。

民眾黨現場高喊「DPP FREE KP」，要民進黨「放人」。黃國昌稍早受訪說，柯建銘總召最近的身體狀況大家都很關心，最近柯情緒上的管理也有點失控，大家都可以理解，畢竟柯總召年紀也大了、最近身體不是很好，但是如果真的要講到還回司法正義這件事情，最沒有資格講話，「容我直言，就是柯建銘。」

「柯建銘你是不是忘了？」黃國昌說，當初怎麼柯是如何為自己的刑事案件，不法官說司法，用民進黨的政治黑手、直接找法務部長幫喬案件，要檢察官不要提起上訴？柯建銘如果真的還有一點羞恥心，應該待在家裡認真反省自己的所作所為，「同時為自己過去踐踏司法、妨礙司法的作為，跟台灣社會道歉。」

現場媒體追問，黃國昌過去稱有去過88會館的政治人物都該說清楚，包含柯文哲也是，但如今林秉文事件卻只批評民進黨？黃國昌說，提出這問題的人已經嚴重延遲，大概1、2個月以前，民眾黨團記者會時候，就有記者曾經問過這問題，他當初的回答就非常直接，「現在的柯文哲能講話嗎？現在的柯文哲已經被關押起來，他的嘴巴被封住」。

黃國昌接著點名行政院長卓榮泰，倒是目前沒有被關押起來嘴巴沒有被封住的，該出來跟大家好好說清楚講明白，當初跑去88會館見了什麼人談了什麼事。

至於時代力量批一己之私？黃國昌則反酸，時力對司法改革演進史，可能要重新回去補課，說民進黨陳水扁、國民黨馬英九時，兩黨都沒有聲援，「他是活在哪個平行時空？」

民眾黨今號召支持者到自由廣場前「釘孤支」。記者張曼蘋／攝影
民眾黨今號召支持者到自由廣場前「釘孤支」。記者張曼蘋／攝影

京華城 司法改革 柯建銘 柯文哲 黃國昌

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