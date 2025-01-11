爭取民眾黨主席？ 蔡壁如：先溝通 團結為主

民眾黨今日舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨前立委蔡壁如前來與會。對於是否參選中央委員、爭取民眾黨主席等，她說，先溝通完再說，這時先訴求團結。

民眾黨支持者今日在低溫之中，於中央紀念堂自由廣場前集結，抗議司法不公。蔡壁如前來與會。

蔡壁如說，有問她要不要來，有幫她安排位子，就看主辦單位。今天是司法節，還是講些公允的話，希望司法秉公處理。

對於柯文哲已提出抗告，蔡壁如說，只能期待司法做公正判斷，會全力支援跟支持，也要喊話司法單位公允公正對待這事情。

蔡壁如表示，她本來想從中正紀念堂6號出口出來，遇到台中市副市長鄭照新，兩人一路拍照過來，非常多年輕人，也有些年長的，都告訴他賴清德政府亂來，無法無天，要把人怎樣就怎樣。

針對小草誤解，蔡壁如表示，隨著起訴書證稱、足證、足認等出現，很多都是專有名詞，每次遇到重大事件都在幫民眾科普專有名詞。有些誤會就像她在臉書上回的，日久見人心，路遙知馬力。很多媒體在政論節目大做文章，不知道檢調發生什麼事情，拿她20年前的信件，她跟柯文哲的對話（大做文章），她簽的名她不會否認。還是要回歸現實面，她跟柯文哲的往返信件，到底跟京華城有何關係。回到案件上，就是含沙射影，她當證人後發現證據力薄弱，只能找旁邊的，造成柯文哲社會性、政治性死亡，要嚴厲譴責。

關於化解小草誤會，是否有利爭取中央委員，蔡壁如表示，中央委員選舉是下周，大家希望團結在一起。1月19日選完中央委員後就會進行溝通，把她的想法跟黨部充分表達，做個最後決定。

至於是否跟民眾黨代理主席黃國昌、民眾黨團主任陳智菡當面溝通，蔡壁如說，有機會碰到的話，每次辦集結，對話互動都沒有問題。是否爭取黨主席？蔡說，先溝通完再說，這時先訴求團結，要團結在什麼平台，中央委員選完後，跟各領袖、黨部主委溝通後再來做決定。