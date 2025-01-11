快訊

《模範計程車》男星驚傳離世　公司哀悼：他展現了真誠的演技

柯建銘嘲司法節「自尋死路」 黃國昌回擊：柯該在家反省自己

冷！北市「天氣警特報」這3區有機率出現10度以下低溫

爭取民眾黨主席？ 蔡壁如：先溝通 團結為主

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨今日舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨前立委蔡壁如前來與會。對於是否參選中央委員、爭取民眾黨主席等，她說，先溝通完再說，這時先訴求團結。記者屈彥辰／攝影
民眾黨今日舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨前立委蔡壁如前來與會。對於是否參選中央委員、爭取民眾黨主席等，她說，先溝通完再說，這時先訴求團結。記者屈彥辰／攝影

民眾黨今日舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨前立委蔡壁如前來與會。對於是否參選中央委員、爭取民眾黨主席等，她說，先溝通完再說，這時先訴求團結。

民眾黨支持者今日在低溫之中，於中央紀念堂自由廣場前集結，抗議司法不公。蔡壁如前來與會。

蔡壁如說，有問她要不要來，有幫她安排位子，就看主辦單位。今天是司法節，還是講些公允的話，希望司法秉公處理。

對於柯文哲已提出抗告，蔡壁如說，只能期待司法做公正判斷，會全力支援跟支持，也要喊話司法單位公允公正對待這事情。

蔡壁如表示，她本來想從中正紀念堂6號出口出來，遇到台中市副市長鄭照新，兩人一路拍照過來，非常多年輕人，也有些年長的，都告訴他賴清德政府亂來，無法無天，要把人怎樣就怎樣。

針對小草誤解，蔡壁如表示，隨著起訴書證稱、足證、足認等出現，很多都是專有名詞，每次遇到重大事件都在幫民眾科普專有名詞。有些誤會就像她在臉書上回的，日久見人心，路遙知馬力。很多媒體在政論節目大做文章，不知道檢調發生什麼事情，拿她20年前的信件，她跟柯文哲的對話（大做文章），她簽的名她不會否認。還是要回歸現實面，她跟柯文哲的往返信件，到底跟京華城有何關係。回到案件上，就是含沙射影，她當證人後發現證據力薄弱，只能找旁邊的，造成柯文哲社會性、政治性死亡，要嚴厲譴責。

關於化解小草誤會，是否有利爭取中央委員，蔡壁如表示，中央委員選舉是下周，大家希望團結在一起。1月19日選完中央委員後就會進行溝通，把她的想法跟黨部充分表達，做個最後決定。

至於是否跟民眾黨代理主席黃國昌、民眾黨團主任陳智菡當面溝通，蔡壁如說，有機會碰到的話，每次辦集結，對話互動都沒有問題。是否爭取黨主席？蔡說，先溝通完再說，這時先訴求團結，要團結在什麼平台，中央委員選完後，跟各領袖、黨部主委溝通後再來做決定。

民眾黨 蔡壁如

延伸閱讀

臉書狂發15文又提「郭台ㄇ一ㄣˊ」秒刪 彰化議長謝典林回應了

批蔡壁如片面詮釋幫北檢找理由 陳智菡：把柯文哲往死裡推

黨內互打！批蔡壁如一再翻供害柯文哲 許甫：劣幣是誰？

柯文哲吐「1句話」檢控2人關係密切 李文宗駁自稱柯分身：分身是蔡壁如

相關新聞

政院：人工生殖法修正草案已報院 代理孕母確定脫鉤

「代理孕母」是否開放合法化，曾是2024大選的重要議題之一，不過衛福部於去年研訂「人工生殖法」修正草案時，仍在最後關頭宣...

也怕代孕衝擊選票 人工生殖法國民黨推動腳步放緩

衛福部政策轉彎，確定將代理孕母和人工生殖法脫鉤，原本主張不脫鉤的國民黨內也出現不同的聲音。有藍營人士說，代理孕母確實要社...

砸大錢海外人工生殖 同志團體：朝令夕改等到子宮都老去

政院版人工生殖法目前已在政院討論中，確定與代理孕母脫鉤。同志團體無奈說，衛福部朝令夕改，對代孕的態度「峰迴路轉」，人工生...

藍委修地制法保蔣萬安有第三副市長 內政部不認同

台北市目前有三位副市長，但人口數持續下降，依現行地方制度法規定，恐達不到設第三位副市長門檻。國民黨立委李彥秀等人提案修法...

首都藍白合不成要藍白戰？藍黨部主委：是「藍白競合」

民眾黨今天舉行「1.11釘孤枝、拒絕綠色威權」集會活動，藍營將聲援，「藍白合」受關注，不過，昨是台北市長蔣萬安上任後預算...

賴清德見赴美團不算喝和解咖啡 藍委：可召開國是會議

賴清德總統將於赴美團出發前，邀立法院長韓國瑜和代表團成員在總統府會面，可能由此開啟朝野和緩契機。代表團成員之一、國民黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。