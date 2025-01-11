學者遭指綠側翼「8年拿3億」 農業部駁：27研究、經費2946萬

國民黨立委王鴻薇昨指中山大學副教授顏聖紘於民進黨執政8年共拿27個研究案，總經費高達3億。對此，農業部今澄清，近10年總共補助顏30案，總經費約3386萬，若扣除104至105年3件計畫則為27件，與王鴻薇委員所述27件計畫相符，但總經費約為2946萬，與3億元差距甚大。

農業部表示，由於財劃法三讀通過，中央整體預算須縮減，農業部為因應經費縮減，即事先通知所屬各機關(構)/單位依原規畫額度辦理計畫審查，並檢討相關計畫優先順序，評估本年度受影響將不執行的項目，以及擬繼續執行項目與估計調減之經費。

農業部進一步表示，經查農業部近10年(民國104-113年)補助顏聖紘30案，總經費約3386萬，平均每個計畫約112萬；若扣除104-105年3件計畫則為27件，與報載中王鴻薇委員委所述27件計畫相符，惟總經費約為2946萬，與王委員所述3億元差距甚大。

農業部說，顏聖紘歷年研究有助於防杜疫病蟲害入侵我國，亦多次協助農業部進行具入侵風險之國外新興害蟲及風險評估與鑑識，提出對於我國輸入植物檢疫規定內有害生物清單增訂及修改建議，並協助我國機場及港口等邊境查驗檢出鱗翅目類有害生物的鑑定及分析，對於我國疫病蟲害具有十足貢獻。