藍委修地制法保蔣萬安有第三副市長 內政部不認同

台北市目前有三位副市長，但人口數持續下降，依現行地方制度法規定，恐達不到設第三位副市長門檻。國民黨立委李彥秀等人提案修法，盼刪除人口限制。立法院內政委員會、司法及法制委員會下周一將辦聯席會議排審地制法，內政部在書面報告中表示，建議維持配合相關因素作差異化規範。

地制法第55條現行條文為直轄市政府置市長1人，對外代表該市，綜理市政，由市民依法選舉之，每屆任期4年，連選得連任一屆。置副市長2人，襄助市長處理市政；人口在250萬以上之直轄市，得增置副市長1人，職務均比照簡任第十四職等，由市長任命，並報請行政院備查。

第56條現行條文中，縣市政府置縣市長1人，對外代表該縣市，綜理縣市政，並指導監督所轄鄉鎮 、市自治。縣市長由縣市民依法選舉之，每 屆任期4年，連選得連任一屆。置副縣市長1人，襄助縣市長處理縣市政，職務比照簡任第十三職等；人口在125萬人以上之縣市，得增置副縣市長1人，均由縣市長任命，並報請內政部備查。

李彥秀等人提出地制法修正草案，拿掉直轄市250萬人口限制，修改成無論人口多寡，直轄市都設三位副市長。非直轄市部分，李彥秀等人也提案修法，將人口達125萬得再置一位副縣市長的規定，修改成達全國人口的2％；國民黨立委陳玉珍的版本則是規定無論人口多寡，非直轄市都設二位副縣市長，但人口達125萬，還可以再多設一位。

根據內政部送達立院的書面報告指出，針對李彥秀等16人、徐巧芯等21人提案修正本法第55條條文，直轄市政府副市長人數，本法民國88年立法時沿襲直轄市自治法規定，統一規定為2人，後考量民國99年新改制直轄市轄區，幅員將較以往遼闊，增訂人口數250萬人以上之直轄市得增置第3位副市長，「委員提案建議將直轄市政府副市長人數統一規定為3人，建議維持配合相關因素作差異化規範。」

該書面報告表示，第56條條文鑑於目前各縣市人口數、編制員額及一級單位及機關等差異甚大，陳玉珍等18人建議統一律定副縣長為2人是否妥適，有待商榷。另李彥秀等16人建議以人口比率達全國人口總數2%以上之縣市得增置第2位副縣市長，僅有彰化縣、屏東縣、雲林縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣7縣得置副縣長2人，是否妥適，有待更進一步討論及凝聚共識。