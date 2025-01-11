快訊

邪教教主淫魔行徑遭判17年　男星女友勇敢作證：我可以重新開始了

獲封「火海奇蹟」！洛杉磯野火燒整排富人區…這棟豪宅卻逃過

爽中5000元！他買刮刮樂先問「ChatGPT」 網友實測全驚呆

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨「111釘孤枝」 國民黨中央幹部下午將參加遊行

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤下午將出席民眾黨「111釘孤枝」遊行，但他強調此舉並非針對任何個案，而是響應黨主席朱立倫呼籲「捍衛司法正義」。本報系資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤下午將出席民眾黨「111釘孤枝」遊行，但他強調此舉並非針對任何個案，而是響應黨主席朱立倫呼籲「捍衛司法正義」。本報系資料照片

民眾黨發起「111釘孤枝：還我司法正義」遊行，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤下午將與黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃參加活動。凌濤表示，參加遊行是響應黨主席朱立倫呼籲「捍衛司法正義」，無關任何個案，強調面對民主倒退與威權威脅，沒人能置身事外。

凌濤指出，民眾黨近期有核心人士坦言2024總統選舉未能合作，是白營部分決策者擔心「政黨票會流失」，並承認對估票經驗不足，甚至對外道歉，既然已說出大白話，此事就應該「翻頁」了。民眾黨主席柯文哲也為此付出代價，在民進黨執政下，司法審判過程明顯有差別待遇，相信小草也不會容許黨內部分人士再跟綠營有牽連。

凌濤表示，藍白未能在大選合作，藍營部分支持者仍有情緒，但面對綠營新潮流大老及其金主陳啟莊大喇喇設局與檢察官餐敘、八八會館購地集團的黃國杰等人大手大腳、林秉文棄保潛逃還發文嗆聲，大家必須放下成見，集中力量，就像立法院審議財劃法與產業發展促進法，彼此互動合作是必然的。

藍營部分幹部下午將出席白營遊行活動，對司法審理過程「高度針對性」、「雙重標準」及「違反偵查不公開」表達強烈不滿，但凌濤重申此舉並非針對任何個案，而是響應黨主席朱立倫呼籲「我是熱愛台灣民主的台灣人，我堅決反對綠色威權，捍衛台灣的司法正義」。

凌濤 朱立倫 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

不只林秉文？梁文傑疑同框桃園建商 凌濤揭背景：每條線都指向88會館

聲援小草抗議加一 凌濤：支持在野對戰民進黨民主獨裁

SRF爭議恐燒到2026桃園選戰 藍綠解讀彼此都有傷害

柯文哲起訴黃珊珊卻沒事？藍營凌濤質疑北檢辦案雙標

相關新聞

政院：人工生殖法修正草案已報院 代理孕母確定脫鉤

「代理孕母」是否開放合法化，曾是2024大選的重要議題之一，不過衛福部於去年研訂「人工生殖法」修正草案時，仍在最後關頭宣...

也怕代孕衝擊選票 人工生殖法國民黨推動腳步放緩

衛福部政策轉彎，確定將代理孕母和人工生殖法脫鉤，原本主張不脫鉤的國民黨內也出現不同的聲音。有藍營人士說，代理孕母確實要社...

砸大錢海外人工生殖 同志團體：朝令夕改等到子宮都老去

政院版人工生殖法目前已在政院討論中，確定與代理孕母脫鉤。同志團體無奈說，衛福部朝令夕改，對代孕的態度「峰迴路轉」，人工生...

藍委修地制法保蔣萬安有第三副市長 內政部不認同

台北市目前有三位副市長，但人口數持續下降，依現行地方制度法規定，恐達不到設第三位副市長門檻。國民黨立委李彥秀等人提案修法...

首都藍白合不成要藍白戰？藍黨部主委：是「藍白競合」

民眾黨今天舉行「1.11釘孤枝、拒絕綠色威權」集會活動，藍營將聲援，「藍白合」受關注，不過，昨是台北市長蔣萬安上任後預算...

賴清德見赴美團不算喝和解咖啡 藍委：可召開國是會議

賴清德總統將於赴美團出發前，邀立法院長韓國瑜和代表團成員在總統府會面，可能由此開啟朝野和緩契機。代表團成員之一、國民黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。