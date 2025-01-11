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被王鴻薇點名罷免 蘇巧慧怒斥人民不會接受

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今在板橋接雲寺發春聯。記者李定宇／攝影
民進黨立委蘇巧慧今在板橋接雲寺發春聯。記者李定宇／攝影

民進黨立委蘇巧慧今在板橋接雲寺發春聯，她針對藍立委王鴻薇點名要罷免吳思瑤、吳沛憶還有蘇巧慧跟張宏陸時表示人民不會接受，批評國民黨立委們在立法院當中，仗著人數的優勢，通過種種殘害民主、踐踏民主法案。

蘇巧慧今上午於板橋發送春聯，針對王鴻薇提出對自己罷免，蘇巧慧說自己跟張宏陸都是在新北市這裡已經服務第三屆委員，多次獲得公督盟的評鑑優秀立委，地方建設鄉親也都肯定，所以與其說要罷免認真立委人民不會接受，反而是國民黨委員們，在立法院當中用民主的方式，仗著人數的優勢，通過了種種殘害民主、踐踏民主的法案，其實台灣人都不會希望看到這樣的情形發生，國民黨才應該要重視民意，調整自己的方向。

蘇巧慧說，身為立法委員的民意代表們，自己都應該要深自檢討、反省我們是不是站在民意的一方？我們是不是站在民主法治的一方？那整個策略，我想我們也會尊重黨中央一致的方向，大家部隊一起前進。

立法院長韓國瑜稱因為快被罷免，所以是最後一次發春聯，蘇巧慧表示韓國瑜只是戲謔提醒，這個說法其實也讓看到立法院種種議事攻防。這一段時間一年來，大家可以看到，藍白委員不斷利用人數優勢，用民主方式在踐踏民主。這麼多擴權法案，或是肉桶法案一一被通過，未來台灣的法治民主到底會成為什麼樣大家都很擔心，希望韓國瑜能夠超越黨派做好立法院長角色。

民進黨立委蘇巧慧今在板橋接雲寺發春聯。記者李定宇／攝影
民進黨立委蘇巧慧今在板橋接雲寺發春聯。記者李定宇／攝影

國民黨 立法院 罷免 蘇巧慧 韓國瑜

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