【即時短評】藍白凸顯綠色威權 盼引發中間選民共鳴

民眾黨今日號召小草走上街頭，要與民進黨政府「釘孤枝」，抗議司法不公。民眾黨設定議題，並不侷限在民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案被收押禁見一事，而是搶下議題制高點，讓層次昇華到關乎台灣司法公正。國民黨不採檯面上大規模動員，開放個別有心為台灣司法發聲者參加，以免失焦。兩者相加下，可達「政黨不惡性鬥爭，中間選民來發聲」。

事實上，不必藍白刻意凸顯「綠色司法威權」，綠營自己便被「引蛇出洞」。立法院司法法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱變更議程，13日要求司法院、法務部等，專案報告「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」

相關消息一出，檢察官出身的國民黨立委吳宗憲立即怒批鍾佳濱「法盲」。集會遊行本屬憲法保障人民的權利和自由，要集會遊行抗議什麼，那全由人民自行決定，如何構成所謂「妨害司法罪」之現行犯？

「綠色司法威權」六字，是民進黨自己給自己戴上的枷鎖，在此情況下，升斗小民稍有不慎，陷入司法纏訟，更甚者是身陷囹圄，如何相信司法能還清白、給公道？親手毀掉司法公信力者，無他人，即民進黨。

檢方偵辦柯文哲案的過程中，不時有相關偵查資訊顯露在媒體上，違反「偵查不公開」。民眾黨發起釘孤枝，國民黨聲援響應，爾後有若干非藍非綠也非白的民眾願意實際走到街上，向民進黨發出怒吼，關鍵原因是「民進黨一再觸碰台灣社會及人民的價值道德紅線」，與政黨鬥爭毫無關係。

這場「白主藍輔」的釘孤枝活動，表面看或許是小草為主，但真正最大動員者非藍也非白，是民進黨執政8年多來弊病叢生，醜聞不斷，往往被「高高舉起，輕輕放下」又擦脂抹粉，人民上街跟民進黨「算總帳」。

人民在乎民生、經濟乃至自己的生活過得好不好，在意最基本的道德價值觀是否遭踐踏，意識形態反而是最不重要的。當執政的民進黨以人民為芻狗，人民何須跟執政黨「溫良恭儉讓」？