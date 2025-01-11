內政部聲請解散接受大陸資金政黨 邱志偉肯定

高檢署調查發現，復康聯盟黨主席屈宏義涉嫌長期接受中國資金援助，內政部表示將依法聲請解散該政黨。民進黨立委邱志偉表示，內政部繼去年聲請解散「中華統一促進黨」後，今年再度針對復康聯盟黨採取行動，內政部近期的積極作為值得肯定，這也是對涉入中國資金的政黨發出的最嚴厲警告。

邱志偉表示，根據檢方調查屈宏義接受中共指揮，秘密建立組織，企圖引導解放軍犯台。甚至還刺探美國在台協會（AIT）等機構的相關情報。這些行為不僅企圖破壞我國政府的正常運作，也試圖在離間分化臺灣與盟國之間的合作關係，與當年國共內戰時期的滲透手法如出一轍。

邱志偉呼籲，內政部與陸委會應加強對涉嫌收受中國資金的政黨進行全面調查，過去多次選舉均有「紅色勢力」影響的跡象，但司法罕有重判，未能產生足夠的威嚇。固然司法院目前已有針對國安案件設置專庭審理，但定罪率與刑度仍長期低於國人預期，甚至不乏必須以貪汙治罪條例來處理共諜的案件，其犯罪行為懲處與國人期待有所落差。

邱志偉指出，他去年已提案「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之3條文修正草案」，對於校級以上退役軍官且領有終身俸者，若參與中國共產黨相關黨政軍活動，應依法取消其月退俸。雖然相關修法曾遭在野黨批評，但從近期這起案件可見，確有退伍軍人與政黨涉及接受中國資金，企圖損害我國安全，甚至威脅盟國利益。

邱志偉說，軍人對國家有終身忠誠義務，修法制裁更僅只是最基本的道理。內政部聲請解散復康聯盟黨是正確的開始，相信對於收受紅色資金的政黨能起嚇阻作用，對我國憲政民主發展更有重大助益。