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也怕代孕衝擊選票 人工生殖法國民黨推動腳步放緩

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北即時報導
人工生殖法一度在本屆立院第一會期中排入國民黨團的優先法案，仍有藍委承受宗教團體及長輩對代理孕母議題的壓力，加上人工生殖法目前不是國民黨急迫要處理的法案，因此該法已經被移出國民黨團的優先法案。圖／聯合報系資料照片
人工生殖法一度在本屆立院第一會期中排入國民黨團的優先法案，仍有藍委承受宗教團體及長輩對代理孕母議題的壓力，加上人工生殖法目前不是國民黨急迫要處理的法案，因此該法已經被移出國民黨團的優先法案。圖／聯合報系資料照片

衛福部政策轉彎，確定將代理孕母人工生殖法脫鉤，原本主張不脫鉤的國民黨內也出現不同的聲音。有藍營人士說，代理孕母確實要社會共識凝聚，因地方壓力，盼先處理脫鉤版的人工生殖法，所以人工生殖法已經悄悄被移出國民黨立院黨團的優先法案，待政院版送入立院後再作討論。

「人工生殖法」修正草案政院版雖尚未送出，但已經確定與代理孕母脫鉤。而在立院待審的諸多版本中，國民黨及民眾黨版都含括了代理孕母，去年12月初還一度在委員會中審查。

陳昭姿表示，去年8月衛福部長邱泰源說人工生殖法無法和代理孕母切割，結果在委員會審查前夕，因執政黨團反對代理孕母，衛福部的立場就大逆轉，浪費國健署這2、30年來研議代理孕母制度的努力，完全是政治霸凌專業。

陳昭姿說，既然衛福部現在提出的是「閹割版」的人工生殖草案，犧牲男同志和不孕症患者權益，這種做半套的法案不送出也罷。下個會期她會繼續努力，希望衛環委員會能對於包含代理孕母的人工生殖法實質審查，盡速通過，保障單身者、同志及不孕症患者都有生兒育女的權利。

國民黨立委陳菁徽表示，去年12月5日邱泰源於立法院衛環委員會備詢表示，脫鉤版本草案預計於12月底前送出。結果至今都還八字沒有一撇，連與衛環委員會的委員們沒有溝通，完全不知道衛福部在等什麼？

陳菁徽呼籲，既然已經有版本，民進黨擺明就是要將代孕脫鉤的話，那就應盡速提出來交由立法院及社會大眾來檢驗，不應無止盡的拖延，甚至讓單身女性、女女伴侶的脫鉤版也一直不願意送出，根本就是漠視不同族群的生育選擇權，也與民進黨委員說支持單身女性及女女伴侶適用人工生殖的論點，背道而馳。

藍營人士說，本屆立法院剛好有生育專家、婦產科醫師出身的陳菁徽在，國民黨針對進步議題才有發聲的機會，也是藍營拓展中間選民支持度的策略，甚至一度在本屆立院第一會期中排入國民黨團的優先法案。

不過，仍有藍委承受宗教團體及長輩對代理孕母議題的壓力，加上人工生殖法目前不是國民黨急迫要處理的法案，因此不但近期黨團內部沒有再討論，該法甚至已經被移出國民黨團的優先法案。

而由於政院版人工生殖法已經在政院討論，且陳菁徽有高呼聲在2月起要展開的第三會期中擔任召委，屆時「人工生殖法」極有可能在立院中再掀起一波討論。

不孕症 人工生殖法 代理孕母 國民黨 陳菁徽

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