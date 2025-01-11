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砸大錢海外人工生殖 同志團體：朝令夕改等到子宮都老去

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對人工生殖法草案，同志團體無奈說，中央態度朝令夕改，讓許多人等到都年華老去。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
針對人工生殖法草案，同志團體無奈說，中央態度朝令夕改，讓許多人等到都年華老去。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

政院版人工生殖法目前已在政院討論中，確定與代理孕母脫鉤。同志團體無奈說，衛福部朝令夕改，對代孕的態度「峰迴路轉」，人工生殖法一再拖延，許多人冒著醫療風險及高昂的經濟成本到國外生育子女，更有人等到年華跟子宮都老去。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔表示，單身女性跟女同志使用人工生殖，目前在台灣法令上並不會有複雜修正，就是以現有人工生殖系統開放不同身分別來使用，但代理孕母需要有更周延的討論，因此去年伴侶盟等民團希望可以脫鉤處理，後來峰迴路轉，衛福部公開說一定會提包含代孕制度版本，原本樂觀期待衛福部會提出代孕草案，結果又轉彎說不提了，「不論衛福部內部的政治選擇如何，都不應該耽誤時間，人工生殖是對於有意願成家、有下一代的台灣人很迫切的問題。」

簡至潔說，每個人短暫生命過程，需要趕快決定自己是否要有下一代，但衛福部不斷拖延跟一再轉彎，不論是單身女性、同志或異性戀都無所適從，中央政府需要穩定地告訴大家，他們到底要怎麼做，「朝令夕改對民眾真的是很痛苦的事情。」若可以明確告知，那有需求的人就可以選擇去合法的國家尋找其他方法。

「等到許多人年華跟子宮都老去。」簡至潔無奈地說，許多人冒著醫療風險及高昂的經濟成本到國外生育子女，台灣既然就成熟的醫療科技，為什麼不讓這些人生育下一代？更何況至今看不到一個理性討論的空間。

彩虹平權大平台政治倡議暨培力專案主任翁鈺清也說，目前至今，接觸很多有需求的民眾幾乎都是認為，台灣明明有很優良的醫療技術，但因為遲遲沒辦法開放人工生殖，他們必須花更高昂的金錢跟風險到國外，但也有很多案例是即便存夠錢，但面對醫療上的協調溝通，以及不同於台灣的醫囑，這些人往往都是在孤立無援狀態下要判斷。

翁鈺清表示，先前公聽會聽到正在進行人工生殖女同志說，她們在台灣做數值檢測都是正常，但因為一直無法受孕成功，醫生說可能是因為要經歷海外受孕的壓力所致，她們一直面臨身心靈的壓力，更遑論女性更需面臨生育年齡的倒數計時，這也是民團為何一直跟相關單位催促，不論要脫鉤處理或一併處理，都是要以更快速度進行。

同志 生育 衛福部

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