政院：人工生殖法修正草案已報院 代理孕母確定脫鉤

「代理孕母」是否開放合法化，曾是2024大選的重要議題之一，不過衛福部於去年研訂「人工生殖法」修正草案時，仍在最後關頭宣布將代理孕母議題脫鉤處理。行政院方面表示，脫鉤處理後的「人工生殖法」草案已經送入行政院，正在等待後續審議程序。

衛福部國健署先前研訂「人工生殖法」修正草案，在開放對象中由現行條文中的不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人權益，擴大為人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益，也就是包括同性配偶、單身女性等對象。不過因代理孕母議題仍充滿爭議，引發包括民進黨內多名立委共同呼籲人工生殖應該與代理孕母議題脫鉤。衛福部去年底宣布將代理孕母部分脫鉤處理。

行政院方面證實，脫鉤處理後的「人工生殖法」草案已經送入行政院，正在等待交辦後續檢視法規、審議程序，尚未經過政務委員檢視、院長拍板。草案版本維持衛福部先前定調的方向：放寬女同志、單身女性可使用人工生殖技術，未納入代理孕母。

相關人士透露，「人工生殖法」草案在彙整各方意見階段，即發現社會上對代理孕母議題仍有相當分歧，為避免整部法案修法進度受影響，因此將已有共識部分脫鉤處理。

相關人士說，相關立法需要一步一步來，日後在立法院討論階段對於立委版本草案若一併討論，則尊重立法院的議事安排及審議過程。

知情人士指出，儘管草案已經報院，但年前拍板機率不高。立法院正值預算會期，朝野黨團也未言明要優先處理此法，加上人工生殖法修正必須細緻討論，還有時間能繼續研擬或微調，推測不急著出行政院。