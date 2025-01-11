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柯建銘：「釘孤枝」遊行是天大荒謬 黃國昌自尋死路

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民眾黨今號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，抗議司法不公。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，民眾黨代理主席黃國昌在司法節這天要上街頭，這是天大荒謬的事情，自尋死路。

柯建銘指出，反正黃國昌每天都在表演政治輕生、每天都在說謊，111要號召「釘孤枝」，這什麼意思？是要打群架嗎？柯說，111是光棍節，所以民眾黨和國民黨最後一定會變光棍黨，會走入歷史的焚化爐，很快會化為一股青煙，從此在台灣政壇消失。

民進黨人士表示，司法改革是民進黨執政八年來的未竟之業，亦是民眾最有感的議題之一，民眾黨鎖定此議題對準執政黨，勢必造成政府一定壓力；但與此同時，內部民調顯示，民眾認為「司法在柯案中不公」與「柯文哲有犯貪汙等罪嫌」的比例是旗鼓相當的高比例。

民進黨人士指出，兩相抵銷的結果，民眾黨發起「釘孤枝」遊行，正當性自然就降低了，中間選民會認為，固然司法有再精進空間，但柯文哲也確實有貪汙情事，不願上街背書；結果就是，該活動變成白營鞏固基本盤的大集結。民進黨會審慎、謙卑地面對每一次人民集會，但目前評估，「111釘孤枝」遊行對政局的影響相對有限。

司法改革 民眾黨 民進黨

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