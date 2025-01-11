台美華府開年度工作會議 討論擴大台灣國際參與

美國國務院今天指出，美、台雙方8日在華府召開工作會議，討論擴大台灣有意義參與聯合國體系及其他國際論壇的議題。美方代表強調，台灣在公共衛生等領域有卓越專業知識與重要貢獻。

國務院發言人辦公室發布新聞稿指出，美國在台協會（AIT）、駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）8日在華府與來自國務院、台灣外交部的代表開會，主要討論支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及其他全球公共衛生機構、國際民航組織（ICAO）、及台灣有意義參與非聯合國組織的近期機會。

外交部新聞稿指出，這項會議是雙方年度的工作階層會議。

國務院表示，與會代表就全球公共衛生、航空安全、環境保護和跨國犯罪等領域的全球挑戰交換意見。美方代表指出，台灣在這些關鍵領域展現出卓越專業知識、做出重要貢獻，並重申支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及ICAO。

國務院說，與會者一致認為，與其他同樣關注台灣被排除在國際社會之外的夥伴密切合作至關重要。美國支持台灣有意義的國際參與，符合美國的一中政策，這個政策是以台灣關係法、美中三個聯合公報及對台灣的六項保證為指導原則。