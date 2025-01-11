首都藍白合不成要藍白戰？藍黨部主委：是「藍白競合」

民眾黨今天舉行「1.11釘孤枝、拒絕綠色威權」集會活動，藍營將聲援，「藍白合」受關注，不過，昨是台北市長蔣萬安上任後預算審查，首次議會政黨協商後表決才過關，藍白未全面合作，甚至在二備金等案與國民黨對立，呈現「藍白戰」。

對於未來藍、白在地方選戰是合作？還是競爭？國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示「兩者都要」，兩黨在台北市就是競合。

2024總統大選時，因藍白僵局爭執不下，國民黨北市基層燃起怒火，北市黨部估計當時至少近9成藍營基層不贊成藍白合，基層都認為國民黨有實力，為什麼要跟別人合？當時藍白想下架民進黨，但在台北市沒有合作。

黃呂錦茹解釋，兩黨在台北市就是競合，競爭、合作不斷地前進，在立法院是藍白合，在地方也可以採取合作方式。目前台北市維持市政議題和政策上的合作，也比較單純，如果蔣萬安有好的政策，不能一昧的反對，兩黨要合作。

昨天預算審查最後一日，政黨協商後有5案須要表決，國民黨私下也向民眾黨尋求支持國民黨版的提議，但因國民黨席次占傷勢，雖然有3人當選立委，一人因案羈押無法出席，但人數仍是多數，單獨可以過半。至於未來2026選舉，市長和議員選舉如何合作？她坦言，可能還是要看當時的狀況。

黃呂錦茹指出，民眾黨若市長要提自己的人選，就不可能合，以蔣萬安目前的高民調，加上不斷在進步，對他當選有信心，而在母雞效應下，藍市議員過半也不成問題。

至於與民眾黨議員怎麼合？她認為，民眾黨幾位北市議員都非常優秀，但自己對國民黨議員有信心，與民眾黨怎麼合？「會看當時情形，再決定如何合作」。