賴清德見赴美團不算喝和解咖啡 藍委：可召開國是會議

賴清德總統將於赴美團出發前，邀立法院長韓國瑜和代表團成員在總統府會面，可能由此開啟朝野和緩契機。代表團成員之一、國民黨立委李彥秀今日表示，就是交付政治任務，行禮如儀，稱不上「和解咖啡」，建議賴總統啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。

1月16日上午，賴清德將邀請韓國瑜院長以及此次赴美參加川普總統就職典禮的代表團在總統府會面。

李彥秀說，依據往例，總統本來就會在出發前會見代表團成員，感謝代表團辛勞，並且交付政治任務，本來就是行禮如儀的官方行程，真的稱不上是和解咖啡。對外，2300萬人民是命運共同體，捍衛中華民國主權，守護台灣的自由民主尊嚴，朝野團結一心；對內，在野黨的角色本來就是監督執政黨，用建設性的反對，用前瞻性的立法爭取民意的支持，這也是民主政治的基本邏輯。

李彥秀表示，代表團成員不論黨派，共同的使命就是讓世界看見台灣多元民主的價值，並且讓美國友人知道「台灣不是只有一種聲音」，以及區域和平穩定對於全世界的重要性。

李彥秀提到，30年前，當時民進黨主席施明德先生，邀請當時新黨召集人陳癸淼及趙少康先生，在立法院的咖啡廳共飲「大和解咖啡」，一杯咖啡的時間，化解了台灣長達50年的省籍矛盾與對立；沒有富麗堂皇的裝飾，沒有咖啡冠軍的特調，「和解咖啡」的重點在「真誠」，而不是「咖啡」。

李彥秀指出，賴清德最喜歡的飲料應該是「全糖珍珠奶茶」。賴總統應該學習的是施明德「團結台灣」的精神，而不只是「喝咖啡」的皮毛，「人前手牽手，背後下毒手」，只會增加朝野的對立與不信任，再好喝的特調品嚐起來也像是「走味的咖啡」。

李彥秀呼籲，如果真心希望和緩朝野緊張衝突。賴清德作為民進黨主席，可以啟動「政黨領袖高峰會」，直接進行朝野對話；作為中華民國總統，賴總統可以啟動國是會議，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。