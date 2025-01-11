北市藍白不合選戰利多？綠營：早分手柯文哲、票不重疊

國會持續藍白合，就連民眾黨今111「釘孤枝」遊行，國民黨多名立委也響應，反倒北市議會未藍白合，民進黨放眼2026不認為選舉利多，因為早在與民眾黨前主席柯文哲分手後，藍白就在一起，綠白票源已不重疊，也為民眾黨小雞憂自保困難。

北市議會審查114年總預算案昨政黨協商，雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二備金及第一魚果附帶決議共5案，歷經7小時討論仍無共識，送大會表決全數過關。其中，4席民眾黨議員反對市長小金庫「二備金」恢復原預算編列。

民進黨北市議員陳怡君直言，民眾黨在許多議題看似中立，仍比較偏國民黨，從投票看得出來，民眾黨是和國民黨站在一起，並沒有特別支持民進黨。北市的政黨光譜仍是藍大於綠，自從柯文哲與民進黨分手後，藍白早就合在一起，連國民黨主席朱立倫也挺柯文哲，非常明顯。

她說，2022年選舉有民眾黨參選，就已經三分天下，大家各自選各自。柯文哲涉案被羈押在看守所，民眾黨會流失一些選票，但絕對不會回流到民進黨身上，反而可能是國民黨，畢竟白營不滿賴清德，今天還要「釘孤枝」遊行。

陳怡君指出，綠白分手後，選票早就回歸國民黨或民眾黨，但都不會是民進黨，如今北市民眾黨在議會投票與國民黨在一起，她一點都不意外，「因為我們很早就分手了。」藍白本來就合，對民進黨選舉並沒有多有利，還是保持平常心。

不具名民進黨議員觀察，2026年民眾黨北市4席現在自保都很困難，原因與柯文哲案是未知數有關，且2022年議員選舉是依附柯文哲效應而起，現在也不知母雞在哪，未來在沒有母雞或母雞不夠強的帶領下，可預期民眾黨短期內要回復到2022年水準，幾乎是不可能。

他認為，議員是基層的選舉，選民看的是平時經營與問政表現，若地方經營又不夠紮實，不論藍白合不合，都可能影響選情；目前對民進黨影響不大，因為綠白的票源早已不重疊，之後還得視黨內2026年議員席次提名狀況。至於市長選舉有無影響，要是三腳督，也要看民眾黨提名人選夠不夠強。