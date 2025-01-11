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中央藍白合、地方藍白戰？白營小雞：要靠自己

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中央持續藍白合，但北市是民眾黨大本營，藍白昨在議會表決預算案卻未全面合作。本報資料照／記者黃義書攝影
中央持續藍白合，但北市是民眾黨大本營，藍白昨在議會表決預算案卻未全面合作。本報資料照／記者黃義書攝影

民眾黨111「釘孤枝」遊行今登場，國民黨立委響應，中央持續藍白合，但北市是白營大本營，藍白昨在表決預算案卻未全面合作，民眾黨反對市長二備金案，更批蔣市府傲慢。北市未藍白合，4隻小雞在2026年選舉時也要自行奮戰？白營坦言，盡可能自己拚。

北市議會審查114年總預算案昨政黨協商，雙城論壇、北捷成立遊憩公司、北市公有收費停車場基金、市長二備金及第一魚果附帶決議共5案，歷經7小時討論仍無共識，送大會表決全數過關。其中，4席民眾黨議員僅反對市長小金庫「二備金」恢復原預算編列。

民眾黨北市議員林珍羽表示，藍白立院合作，許多議案確實必須相輔相成，在北市議會，民眾黨在某些議題是關鍵少數，也在部分議題比較符合執政黨的立場。但是，民眾黨在市議會就有其獨立自主性，都會評估每個議案或預算對市民、市政推動有無利多，不因任何一個政黨而影響決定，無論執政黨與否，每案都應有合理性。

林珍羽認為，國民黨是執政黨且議員席次過半，蔣萬安花非常多時間與藍營黨團開會，因此要譴責蔣市府，在許多議案都是先斬後奏，並沒有徵求民眾黨支持與否，被擋才趕快來說明，直言忽視民眾黨的意見，大扣分。她提醒蔣，台北市政推動不是只有國民黨議員，藍綠白都應以同等方式說明，而不是市政、黨政不分。

民眾黨議員張志豪指出，多數議案支持國民黨，但仍有議案沒有完全支持。他強調，民眾黨在北市議會的立場，做該做的事情、把對的事情做好，若地方議題、市政議題對台北市民有幫助，不論藍綠，民眾黨都會支持。

再看今日民眾黨111「釘孤枝」遊行，國民黨主席朱立倫聲援、藍委響應，中央持續藍白合，但放遠至2026年地方大選，北市藍白合不合？林珍羽說，遊行是公民倡議，國民黨支持的是司法不公、公平正義，而非民眾黨，她歡迎對於司法不信任的朋友、不分黨派都可來支持。

林珍羽表示，據她目前所知，藍營2026年要超額提名，在此狀態下，對於政黨獨立性而言，民眾黨當然盡可能自己拚，她認為複數選區合作的可能性並不高。

張志豪談及藍白合不合，從地方來看，民眾黨做該做的，該支持、該反對都是按照自己的想法去做。民眾黨身為一個獨立政黨，明年議員選舉仍傾向提名自家人，市長選舉也希望有母雞，為民眾黨、北市奮鬥，母雞帶小雞對於選情是好事，目前離選舉還有一段時間，未來如何演變，現在還沒辦法拿得準。

國民黨 民眾黨 藍白合

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