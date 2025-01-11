吳乃仁奢宴 李艷秋：檢察官犯了「3不走」的大忌

台北地檢署遭爆料有5名檢察官去年底和民進黨大老吳乃仁餐敘，台灣高檢署要查。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，參加餐敘的檢察官喊冤稱以為是年終聚餐，不知吳乃仁會到，餐間沒談官司，只談健身和退休生活，飯後就散席，沒有續攤。她很願意相信檢察官的說詞，但是從媒體引述檢察官們的說法，「他們犯了『三不走』的大忌」。

吳乃仁去年底在日料店密會北檢五名檢察官，北檢展開行政調查，繼約談餐會主揪者徐名駒，昨再約談其他赴宴檢察官；台灣高檢署也成立調查小組，由主任檢察官賴哲雄簽分「調字案」調查。

李艷秋分析「檢察官的『三不走』」，她表示，一不走：在同事徐名駒邀約，看到地點時，檢察官們沒有人警覺這不是他們該消費的地方？人均一萬的飯局，誰請客？施施然赴約吃白局，是徐名駒總是如此大方？還是太習慣出席這樣高消費的地方？第一步沒走人，最後就不免會丟人。

李艷秋表示，二不走：到了餐廳，見到人力資源公司老闆，仍然沒有警覺這頓飯不單純是同事聚餐，還繼續坐下享受美食，錯失第二步走人的機會。三不走：吳乃仁出現，還帶著女伴，至此應該知道餐會是個坑，竟然繼續吃完到晚上9時許才散會，放棄第三個站起來走人的機會；面對質疑，還以『沒有續攤』作為停損點，什麼意思呢？是因為平常這種局，飯後都有更精彩的安排，這次沒續攤，已經很收斂了嗎？

參與的檢察官解釋席間沒談官司，應該沒有迴避問題。李艷秋表示，「是吼！陪一個欠人民1.74億的執政黨大老吃米其林，有什麼好迴避的？」

李艷秋表示，檢察官的三不走，說好聽是檢察官們非常單純稚嫩又善良，「說不好聽就是他們如此白目無知，對檢察官的身份沒有邊界感，更不好聽的就是檢察官攀附結交權貴，不論哪種說法都重創檢察官的公信力」。

她說，這頓飯在1月11日司法節前爆出，再加上北檢起訴羈押柯文哲的證據力備受質疑，讓司法公正再添一道傷口；如果後續發現檢察官們沒說實話，或再有更猛的料被爆，將是一場司法米其林級的風暴。