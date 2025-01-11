新聞眼／全面檢視各類年金 才是正道

藍白聯手推動警消年金改革，民進黨跳腳大罵世代不公、改革不能走回頭路等，但殊不知當年蔡政府粗暴式修法留下後遺症無窮，且只改軍公教未改勞工，才會種下今日的亂象。

回顧前總統蔡英文一上任就推動年金改革，誓言針對軍公教、勞工等進行年金改革，還稱「現在不做，以後就會後悔」。綠營當時俠一黨獨大優勢，三讀通過年金改革案，讓十八趴優存快速落日，並分十年、以每年調降百分之一點五的比率至退休公務員所得替代率至百分之六十。

蔡政府大刀揮向軍公教後，但勞保年金卻仍然不動如山，每年千億元撥補勞保，前任勞動部長何佩珊甚至表示「財政撥補就是一種改革」，讓軍公教族群感到強烈相對剝奪感，也更加印證年金改革根本是一場騙局，完全只改軍公教而已。

藍白在立院席次贏得國會多數後，考量警消人員出生入死、工作危險性高，先行對警消年金進行改革，改革過後政府一年需多花卅五億元；對照近幾年政府每年稅收超徵四千億左右，前瞻建設八年就可以豪砸八千億，一年卅五億改善警消生活，執政黨實在沒有喊窮的道理。

國民黨團有意於下會期排案討論公教人員年金改革案。公教團體近日開記者會提出訴求，也僅是呼籲政府停止所得替代率下降、政府給予年金撥補等，並非要求比照警消人員一般調高替代率。

綠營當年粗暴式修法，為了討好綠營選票、博取改革美名，對藍營票倉軍公教下重手，面對瀕臨破產的勞保卻視而不見，從未根本解決年金問題，反而徒增社會對立。如今藍白有意修法，執政黨應該好好聽取民意，全面檢視各類年金，才是正道。