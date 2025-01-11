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若停砍年金 銓敘部憂退撫基金提前用罄

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
銓敘部表示，現行退撫制度採確定給付，非由政府負擔的恩給制，應依精算結果，由基金成員和政府共同努力維持，避免過度擴大國庫及全民負擔。圖／銓敘部提供
銓敘部表示，現行退撫制度採確定給付，非由政府負擔的恩給制，應依精算結果，由基金成員和政府共同努力維持，避免過度擴大國庫及全民負擔。圖／銓敘部提供

針對公教團體疾呼停砍退休金，銓敘部昨天表示，應經過慎重討論，現行退撫制度採確定給付，非由政府負擔的恩給制，應依精算結果，由基金成員和政府共同努力維持，避免過度擴大國庫及全民負擔，如驟然提前停止調降退休所得替代率或提高退休所得替代率，將降低年金改革財務效益，使退撫基金用罄年度更為提前。

另外，立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，銓敘部長施能傑曾表示，用民國一一三年俸額實支數計算，退休時為五二五俸額基層警察，月退休所得上限將大幅增至七四五四四元，將超過第十四職等常務次長以下所有公務人員、大學教授以下所有教師和高中以下所有教師。此一說法也遭到外界質疑是以偏概全。

銓敘部昨表示，外界誤解銓敘部說法，是因不了解退撫制度的用語，簡化成八成退警會領七點四萬元。退休人員即使是相同退休所得上限，也會因為退休年資新制和舊制年數組合不同、退休俸額等條件不同，實際月退休所得自然有個別差異性。

對於外界誤解銓敘部刻意誇大的指責，銓敘部感到遺憾，本次修法的最關鍵之處是不公平對待，單獨將警察人員的替代率上限由六○％提高到八○％，而且不會逐年調降，遠高於其他公務人員調降至六○％，且高於原相同等級的公務人員月退休所得，繳費相同但給付差距甚大，這才是銓敘部反對的主要原因。

所得替代率 教師 警察

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