聽新聞
0:00 / 0:00

退休金遞減 公教團體怨相對剝奪感嚴重

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
警察年改人員人事條例修法後，警消退休所得替代率可提升至百分之八十。多個公教團體昨舉行記者會，要求政府停砍公教人員退休金，讓公教所得替代率與警消人員衡平。記者林俊良／攝影
警察年改人員人事條例修法後，警消退休所得替代率可提升至百分之八十。多個公教團體昨舉行記者會，要求政府停砍公教人員退休金，讓公教所得替代率與警消人員衡平。記者林俊良／攝影

「警察人員人事條例」修正案三讀通過，警消退休所得替代率提升至百分之八十。多個公教團體昨舉行記者會，要求政府停砍公教人員退休金，讓公教所得替代率與警消人員衡平。

中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等團體昨到立法院舉行記者會表示，非警消公務人員退休金每年遞減百分之一點五，所得替代率將降至六○％，相對剝奪感嚴重，應立即停砍公教人員退休金，調整公教人員所得替代率，與警消人員衡平，以符公平。

全國公務人員協會理事長高誓男表示，政府以正義為名推行年金改革，卻是不公不義又違法違憲，年金改革之初，政府強調軍公教勞一律改革，之後卻排除勞工，軍人也跟公教脫勾，又跟警消脫勾，勞工部分未有合理改革，甚至說撥補是種改革，既然如此，當時為何要強制砍軍公教退休金？公教人員不期待能完全跟警消一樣，但希望能衡平。

公教軍警消聯合總會榮譽總會長劉盛良表示，中華民國有今日成就，是這群軍公教警消人員貢獻，這群人當時考取公務員有信賴保護原則，由於近來政治環境變化，公教人員被汙衊成米蟲，這種霸凌令人看不下去，公教軍警消人員為國貢獻，退休後撫卹一定要予以公平待遇。

公教團體也要求，建立定期檢討調整機制，檢討所得替代率，調整時應考量生活成本、通貨膨脹及社會經濟狀況；此外，也應考量將軍公教退休金制度與其他社會福利系統整合，例如國民平衡年金、醫療保險、失業保險、長照制度等，減少退休人員的經濟及生活壓力。

所得替代率 軍公教 退休金

延伸閱讀

公教團體籲停砍退休金 銓敘部：擴大國庫及全民負擔

公教團體要求停砍退休金 批政府不應讓警消、公教脫鉤

停砍公教退休金 傅崐萁：政府財源夠照顧所有公職人員

停砍公教年金等下會期再戰 藍還要先說服白合作

相關新聞

藍營下會期審查公教年改停砍案 稱民眾黨態度是關鍵

立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，警察人員退休所得替代率上限提高至八○％，不過，此法通過後，軍公教鐵票催促年改...

新聞眼／全面檢視各類年金 才是正道

藍白聯手推動警消年金改革，民進黨跳腳大罵世代不公、改革不能走回頭路等，但殊不知當年蔡政府粗暴式修法留下後遺症無窮，且只改...

府約韓國瑜、朝野立委 1月16日喝咖啡

賴清德總統在元旦談話遞出橄欖枝，主動邀約立法院長韓國瑜「喝咖啡」，之後又期盼邀韓及朝野黨團代表在赴美前會面。據了解，總統...

若停砍年金 銓敘部憂退撫基金提前用罄

針對公教團體疾呼停砍退休金，銓敘部昨天表示，應經過慎重討論，現行退撫制度採確定給付，非由政府負擔的恩給制，應依精算結果，...

退休金遞減 公教團體怨相對剝奪感嚴重

「警察人員人事條例」修正案三讀通過，警消退休所得替代率提升至百分之八十。多個公教團體昨舉行記者會，要求政府停砍公教人員退...

新聞眼／對話或對抗 賴總統一念間

賴政府上台前，一般民眾對覆議、暫時處分、聲請釋憲等過去少見的憲政程序，多半感到相當陌生，如今大家多能朗朗上口。原因無它，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。