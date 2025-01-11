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藍營下會期審查公教年改停砍案 稱民眾黨態度是關鍵

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋屈彥辰蔡晉宇／台北報導
立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至80%，不過此法通過後，藍營軍公教鐵票催促年改停砍案聲浪排山倒海而來，讓藍營備感壓力。圖／ 聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至80%，不過此法通過後，藍營軍公教鐵票催促年改停砍案聲浪排山倒海而來，讓藍營備感壓力。圖／ 聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，警察人員退休所得替代率上限提高至八○％，不過，此法通過後，軍公教鐵票催促年改停砍案聲浪排山倒海而來，讓藍營備感壓力，但也須顧及反對的民意，藍白意見也待整合，據了解，國民黨立院黨團擬下會期排案審查。

國民黨團、民眾黨團聯手將警察人員退休所得替代率上限一舉提高至八○％，法案過關後，公教人員大喊不公，要求比照辦理停砍公教年金。

「國會辦公室、地方服務處的電話都被打爆了。」國民黨立委賴士葆說，許多公教人員反映，警消退休年金可以提高，為什麼公教停砍年金的案子不能過？對此，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，中華民國政府有足夠的財源，不會有世代問題，如果民進黨沒辦法照顧人才，恐嚇國家財政會破產，表示沒能力執政，應該要政黨輪替

國民黨立委葉元之說，「這個案子還必須跟民眾黨協調，不是國民黨想快就能快」。據了解，藍營內部對停砍公教年改一案並無太大意見，不過立法院廿一日即將休會，只剩下周可以排案，但司委會並無排審此案，國民黨團要先力拚春節前將今年度總預算處理完，本會期恐無時間處理年改案，但下會期將會排案審查，啟動討論。

藍委憂心，停砍公教年金要闖關通過，民眾黨立委支持是關鍵。民眾黨立委林國成說，「我們認為這樣就可以了，不要每年都砍一點五％」，但修法要看時機，警消人員人事條例剛通過，國民黨不能此時排案，否則就是中了民進黨的計。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，國民黨為討好鐵票、爭選舉利益，民眾黨團總召黃國昌更為個人政治權力出賣世代正義，奉勸藍白適可而止，年輕世代跟公務同仁已表達不滿，藍白不要硬幹到底，否則民意真的會反撲。

國民黨 年改 所得替代率 政黨輪替 林國成 民眾黨 藍白 賴士葆 軍公教 黃國昌

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