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新聞眼／對話或對抗 賴總統一念間

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
賴清德（圖）總統將與立法院長韓國瑜「喝咖啡」共商國事，朝野對話露出一線曙光，但是否調整對抗路線，仍在賴總統一念之間。圖／聯合報系資料照片
賴清德（圖）總統將與立法院長韓國瑜「喝咖啡」共商國事，朝野對話露出一線曙光，但是否調整對抗路線，仍在賴總統一念之間。圖／聯合報系資料照片

賴政府上台前，一般民眾對覆議、暫時處分、聲請釋憲等過去少見的憲政程序，多半感到相當陌生，如今大家多能朗朗上口。原因無它，綠營不甘接受在國會淪為少數黨的現實，祭出「對抗到底」的各種手段，不僅造成社會內耗，朝野更永無寧日。

賴清德上台後，隨即在民進黨中常會下軍令，「表決可能會輸，但民意不能輸」，為執政團隊走對抗路線揭開序幕。民進黨不是沒有在立院當過少數黨，但過去扁政府、馬政府時代，立院黨團有更大的彈性空間，在黨鞭柯建銘與時任立法院長王金平斡旋下，綠營多半還是能在特定議題上有所斬獲。

但到了賴政府時代，賴清德將強勢領導意志貫徹到政院、立院，凡事都要和在野黨「論輸贏」；不過，賴似乎忘了他並非憑藉著強大民意基礎上台，而是總統得票未過半、所屬政黨立院席次未過半的「雙少數」政府。

對抗路線一年下來，民進黨在立院一如預期，表決一敗塗地後，完全沒有任何斬獲，只能無止盡地提出覆議、釋憲，且從政黨支持度多分民調看來，民進黨政黨支持度並未顯著增加，是否贏得民意，也有很大問號。

憲訴法在立院覆議失敗後，民進黨立院黨團將提出暫時處分、釋憲，正是此對抗路線的縮影，朝野持續高度對抗、立院三不五時上演全武行，恐還會是未來常態。

不過，朝野惡鬥並非毫無轉圜餘地，賴清德總統將與立法院長韓國瑜「喝咖啡」共商國事，朝野對話露出一線曙光，但是否調整對抗路線，仍在賴總統一念之間；期盼賴總統能真正落實「民主，民主，就是人民作主」，而非「民進黨作主」。

民進黨 賴清德 釋憲

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