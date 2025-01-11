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府約韓國瑜、朝野立委 1月16日喝咖啡

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導

賴清德總統在元旦談話遞出橄欖枝，主動邀約立法院長韓國瑜「喝咖啡」，之後又期盼邀韓及朝野黨團代表在赴美前會面。據了解，總統府透過外交部詢問韓國瑜、朝野立委時間，預計於十六日上午九時卅分展開「賴韓會」，朝野立委也都將參加。不過總統府昨並未證實這項消息。

美國總統當選人總統川普一月廿日宣誓就職，賴總統指派韓國瑜率團赴美慶賀，韓國瑜將在十八日率朝野立委出發，團員有國民黨立委李彥秀、柯志恩、葛如鈞；民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿共八人。

而代表團赴美慶賀美國總統就職，依照慣例出訪前會先到總統府與總統會晤。據了解，總統府透過外交部，昨天上午正式向韓國瑜辦公室、朝野立委約會面時間，時間訂於十六日（下周四）上午九時卅分，韓國瑜當日將率朝野立委與賴總統會面。

賴總統曾於元旦表示想邀韓國瑜喝「大和解咖啡」，當時遭韓國瑜婉拒，給予軟釘子。近韓人士強調，韓國瑜赴會是依照慣例，行前與府方會面，韓國瑜並非政黨代表，將會避開與出訪無關之事。

日前傳外交部突然收到立法院來函，赴美參加就職典禮的立委新增一位立法院副院長江啟臣，江啟臣辦公室否認。昨朝野達共識於一月十七日、廿日、廿一日三天院會處理總預算，因此也確定江啟臣不隨行赴美，留下來主持議事，與朝野力拚春節前闖關總預算案。

外交部 總統府 韓國瑜

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