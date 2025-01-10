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副總統接見義大利眾院訪團 盼強化台義夥伴關係

中央社／ 台北10日電

副總統蕭美琴今天接見義大利眾議院訪團時表示，台灣人民愛好和平，希望維持和平與穩定的現狀，期盼兩國深化經濟合作、強化夥伴關係，共同促進繁榮。

副總統蕭美琴今天下午在外交部政務次長吳志中陪同下接見義大利眾議院「財政委員會」主席歐斯納多（Marco Osnato）所率訪團，副總統致詞時感謝歐斯納多及訪賓持續支持台義夥伴關係，及對台灣駐義大利代表處的協助，並通過多項決議支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

副總統也向義大利政府及人民表達感謝，感謝義大利政府擔任G7輪值主席國期間，持續強調台海和平穩定的重要性，這對台灣安全至關重要。

副總統表示，台灣人民愛好和平，希望維持和平與穩定的現狀。台灣人民與義大利人民一樣富有創新及創意，期盼兩國深化經濟合作、強化夥伴關係，共同促進繁榮。

台灣人 義大利 關係

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