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雷根基金會拜會 民眾黨：不排除設駐美聯絡人

中央社／ 台北10日電

雷根總統基金會暨紀念中心訪問團昨天拜會民眾黨，民眾黨國際部主任林子宇在會面時表示，去年曾聽聞有心人士在美國政界及智庫散布民眾黨不實謠言，民眾黨不排除未來安排駐美聯絡人，在第一時間回應澄清。

雷根總統基金會會長楚里歐（David Trulio）昨天偕跨領域專家學者拜會民眾黨，民眾黨由秘書長周榆修會同國際部幕僚出席，雙方會面1小時，討論美中台關係、國防議題以及國內政治情況。民眾黨今天透過新聞稿轉述過程。

談及兩岸關係看法時，周榆修表示，民眾黨清楚了解美國的「一中政策」跟中國的「一中原則」不同之處，政策可以調整，但原則不可撼動，因此前黨主席柯文哲提出台灣應該要在美中兩大國之間取得動態平衡，即便柯文哲目前離開黨主席的位子，民眾黨仍維持過去主張並務實面對。

周榆修也表示，台灣的價值不僅在於半導體，台灣位處第一島鏈，對美國利益也有重大影響，民眾黨希望讓國際社會理解，台灣對於美國有高度的戰略價值。

周榆修也引用前美國總統雷根名言，「我們用實力維護和平，軟弱只會招致侵略」，民眾黨深知和平不應建立在他國的善意之上，在中國的軍事壓力下，民眾黨的立場是透過合理調整國防預算並且加強國防自主能力，來維持現有自由民主的生活型態。

林子宇在會中補充，去年安排黨公職出訪時，聽聞有心人士在美國政界及智庫散布民眾黨的不實謠言，民眾黨對此情況表達關切與不滿，不排除未來安排駐美聯絡人，在第一時間回應及澄清。

林子宇表示，期盼台灣所有政黨能夠一致對外，爭取全體台灣人民的福祉，而不是繼續在國內貼標籤找敵人。

國防預算 民眾黨 美國

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