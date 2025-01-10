稱8成退警領7.4萬元是誤解 銓敘部：不了解退撫用語

針對警察人員525俸額退休所得替代率上限80%，銓敘部今日表示，外界誤解銓敘部說法，外界因不了解退撫制度的用語，簡化成8成退警會領7.4萬元。並說明反對修法，是因單獨將警察人員替代率上限由60%提高到80%，不會逐年調降，遠高於其他公務人員調降至60%。

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，將警消的退休所得替代率上限提升至80％。銓敘部日前表示，用民國113年俸額實支數計算，退休時為525俸額的基層警察，包括警佐各階和警正4階，月退休所得上限將大幅增至74544元，將超過第14職等常務次長以下所有公務人員、大學教授以下所有教師和高中以下所有教師。銓敘部的說法遭批以偏概全，混淆視聽。

銓敘部今天解釋，銓敘部所說修法後的月退休所得「上限」金額是7.4萬元，係指警察人員525俸額退休所得替代率80%的最高金額，並作為與其他公務人員差距的對照；此與外界因不瞭解退撫制度的用語，簡化說成八成退警會領7.4萬元，兩者實在大不相同。退休人員即使是相同退休所得上限，也會因為退休年資新制和舊制年數組合不同、退休俸額等條件不同，實際月退休所得自然有個別差異性。

銓敘部表示，採用法定的月退休所得替代率上限當作計算標準，乃是任何修法過程評估方式的做法。對於外界誤解銓敘部刻意誇大的指責，銓敘部感到遺憾。

銓敘部強調，本次修法的最關鍵之處是不公平對待，單獨將警察人員替代率上限由60%提高到80%，而且不會逐年調降，遠高於其他公務人員調降至60%，且高於原相同等級的公務人員月退休所得，繳費相同但給付差距甚大，這才是銓敘部反對的主要原因。