賴總統親下廚 與獨居阿嬤、不老騎士與不老棒球員圍爐

賴總統10日上午前往新北市三峽區出席弘道老人基金會「寒冬助老拜早年陪伴獨居長輩圍爐」，拜訪87歲的趙阿哖阿嬤，與她一起貼春聯及圍爐，以實際行動關懷獨居長輩。

賴總統抵達趙阿嬤住所後，首先向她拜早年，並陪同於弘道老人福利基金會特製的「年貨百寶機車」挑選生活用品，也致贈營養堅果飲品、麥片做為新年禮物，祝福她身體健康，福壽延年。

接著，賴總統與趙阿嬤一起在家門口貼春聯迎新春，並下廚煎煮菜頭粿。隨後與高齡101歲的不老騎士郭深森爺爺、69歲的不老棒球員詹文清先生及趙阿嬤等長輩圍爐用餐，關心他們的日常生活起居及身體狀況，現場氣氛相當溫馨。

賴總統抵達趙阿嬤家後，陪阿嬤一起辦年貨、親自貼春聯，還送上貓狗福袋，溫馨表示「這是我今年送出的第一個福袋」，祝福阿嬤新的一年事事順利、福氣興盛。

據了解，今天一同圍爐的另外兩位長輩郭深森與詹文清，賴總統早與他們認識。2023年，賴總統到彰化大肚溪棒壘球「不老棒球聯盟」總決賽上擔任開球嘉賓，詹文清爺爺正是其中一支參賽隊伍的球員，賴清德當年還逗趣表示，他退休後應該也會組棒球隊，希望能跟大家一起玩棒球。

郭深森爺爺，則是2024年時，帶領「2024不老騎士為愛千里」夥伴們，一路騎摩托車進總統府，與時任副總統賴清德見面。當時賴總統表示，不老騎士勇敢挑戰自我、公益助人，誇讚每一位不老騎士的精神都值得台灣人學習，尤其是郭深森爺爺，已屆百歲仍勇敢逐夢，更加令人感動。

詹文清現場也回憶當年球賽，表示當時由時任副總統的賴清德擔任開球嘉賓，輪他上場打擊時，他竟意外擊出全壘打，有總統當開球嘉賓、自己打擊又有好表現，該場比賽令他相當難忘。他今天也再大方分享另外一喜，透露其實今天要與總統圍爐前，自己的寶貝孫女順利出生，笑稱今天真是好日子。

而百歲人瑞郭深森爺爺，去年騎機車進總統府時，當時賴清德特地送上台灣抱枕，也在郭深森的衣服背面貼上「我100歲，環島中」大貼紙。今天在圍爐現場，賴清德也為愛騎摩托車的郭深森圍上圍巾，希望他繼續馳騁。

最後，賴總統分別致贈郭爺爺及詹先生保暖圍巾及護腕，希望他們保持運動與健康，讓不老精神持續被更多人看見。並分送總統府春聯、紅包袋及福袋予各位長輩及現場工作人員。