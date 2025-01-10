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民眾黨司法節集會 黃國昌：安排國民黨立委上台宣講

中央社／ 台北10日電

民眾黨11日舉辦司法節集會，外界關注國民黨立委參與程度。民眾黨團總召黃國昌今天表示，感謝很多國民黨立委表態出席，民眾黨將安排適當時間，讓國民黨立委一起上台發表看法。

根據民眾黨發布採訪通知，明天司法節集會流程為中午至下午2時是公民講堂與行動劇，下午2時活動正式開始，並安排社會賢達、跨黨派人士宣講；下午3時30分安排國民黨團、民眾黨團等人士宣講，下午5時30分則是行動宣示及結尾。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行聯訪記者會，媒體詢問，如何看待國民黨秘書長黃健庭尊重黨員或從政黨員參加民眾黨明天舉辦的司法節集會。

黃國昌表示，感謝國民黨主席朱立倫第一時間發文表示聲援跟支持，至於朱立倫跟黃健庭另有要公不克出席，民眾黨百分之百尊重。

黃國昌指出，有很多國民黨立委陸續表達將出席民眾黨舉辦的司法節集會，他相當感謝；在確認名單後，民眾黨將替每位出席的國民黨立委安排貴賓席，並安排適當時間讓國民黨立委一起上台發表看法。

黃國昌提到，從媒體得知，最近朱立倫也遭遇喪父之痛，他要代表民眾黨團對朱立倫表達最誠摯敬悼，雖然身處在不同的政黨，但「我們感同身受」，希望朱立倫與其家人安好珍重。

談及法務部長鄭銘謙昨天表示歡迎棄保潛逃的林秉文回來投案，黃國昌痛批，鄭銘謙是法務部長，不是歡迎客人的超商店員，卻完全發言失格、表現軟趴趴，鄭銘謙大概是看到林秉文背後站的是前桃園市長鄭文燦、陸委會副主委梁文傑等新潮流系有力人士，所以把法務部長的風骨都丟到垃圾桶。

此外，因應明天司法節集會，民眾黨秘書長周榆修今天上午偕黨公職舉辦行前記者會，號召全台民眾明天下午2時齊聚自由廣場，為台灣的司法正義發聲。

周榆修指出，從後台數據可知，自主報名者已經破萬，但明天氣候嚴寒，提醒前來的民眾一定要做好保暖；另外，目前也接獲情資，明天集會可能有特定人士混入人群滋事鬧場，提醒參與民眾千萬別隨之起舞。

民眾黨發言人吳怡萱也表示，明天晚上將在自由廣場牌樓打上象徵綠色恐怖的綠光，相信在晚上會有陰森美感。

司法 國民黨 民眾黨

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