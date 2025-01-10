快訊

鬼鬼當媽「孩子生父」成謎 6男星急拍片頻呼：不是我的喔！

日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

亂傳「北榮麻疹流行」被抓了 疑民進黨支持者曾發文謝蔡英文

賴總統煎菜頭粿 提前陪新北三峽獨居長輩圍爐

中央社／ 新北10日電

賴總統今天前往新北三峽陪伴獨居阿嬤、百歲騎士、不老棒球員圍爐，提早歡慶春節。總統特別下廚為長輩煎菜頭粿，關懷保暖提醒注意健康，並肯定長輩保有追夢的熱情與行動力。

弘道老人福利基金會下午發布新聞說，總統賴清德將近中午11時30分許，到達新北市三峽區偏遠竹崙山區，參與基金會舉辦的「寒冬助老」服務，陪伴獨居的87歲阿嬤趙阿哖圍爐。

基金會表示，賴總統歷年來曾在新北金山區、平溪區陪獨居長輩或高齡夫婦提前圍爐，今年到新北圍爐邀百歲不老騎士郭深森，與不老棒球員代表詹文清一起提前過節。

賴總統在基金會董事長王乃弘陪同下，步行一小段坡路後，抵達阿嬤家拜早年、話家常。總統並稱讚阿嬤家的景色優美，空氣清新，難怪她在先生過世後，仍堅持守在住大半輩的山區不肯離開。

因強烈大陸冷氣團來襲，山區氣溫相當低，與會人士告訴中央社記者，賴總統特別問阿嬤「你知道我是醫師嗎」，並提醒阿嬤天氣冷要保暖，如身體不適一定要通知女兒等親人。

賴總統致贈3名長者堅果飲、手部護腕、保暖圍巾、新春賀卡等禮物後，也穿上圍裙，在廚房為長輩煎菜頭粿（蘿蔔糕），並親自端上桌為圍爐加菜，並稱讚鬆軟好入口的菜頭粿，是適合長輩們品嚐「好彩頭」的祝福。

與會者描述，賴總統知道阿嬤喜歡吃魚，特別細心夾魚肉給阿嬤，也添一碗熱湯給長輩暖暖身子，讓阿嬤很高興，特別請總統幫她在春聯上簽名留念。

基金會表示，另兩名長者與賴總統有過一面之緣，去年3月賴總統曾在總統府接見郭深森領軍的不老騎士車隊；2023年時任副總統時，也曾為不老棒球聯盟決賽開球，當時詹文清擔任捕手。

賴總統今天看到郭深森時，還開玩笑的說，「你今天有騎車來嗎」，並鼓勵他要繼續騎下去，勇敢熱情追夢實現理想。

基金會每年歲末都發起「寒冬助老、刻不容緩」的獨居弱勢長輩照顧關懷計畫，王乃弘表示，台灣邁入超高齡社會，賴總統以實際行動關懷長輩，重視高齡議題，相信政府與民間努力，可更多長輩們安享老後生活，銀齡浪潮將成為台灣的軟實力。

長輩 阿嬤

延伸閱讀

陳亭妃：若罷免是台灣人民共識 一定身先士卒

卡特國葬 5總統出席 拜登致詞：他教會我品格的力量

韓民調62%贊成罷免尹錫悅、59%促逮捕 尹律師回應了

懸缺逾2年 黎巴嫩武裝部隊總司令奧恩當選總統

相關新聞

對林秉文潛逃無作為 藍委：鄭銘謙只能歡迎投案已失職

有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏地下匯兌洗錢案，棄保潛逃遭通緝，在臉書發文稱「回來時間我決定」。法務部...

川普就任前忙高調 習近平連打「緘默牌」反振耳欲聾

美國總統當選人川普上台後，全球格局即將重新洗牌。在川普正式重返白宮只剩10天時，俄羅斯總統普亭搶先出牌，他公開宣布這兩天就會跟中國大陸國家主席習近平通話會談。而他的新聞秘書佩斯科夫則說，如果川普如仍有意願跟普亭接觸，普亭對此表示歡迎，並預期兩人接觸可能要等川普上任後。普亭的舉手投足間，已道出歷史腳步的清晰迴聲。

王鴻薇指中山大學副教授為綠側翼 8年27研究案拿3億元

國民黨立委王鴻薇今日表示，指特定教授為「側翼教授」，散播假訊息，去年拿513萬研究費，還開除研究助理，編鬼故事瞎扯財劃法...

鼓勵參與不強迫 傳15名藍委響應民眾黨「111釘孤枝」

民眾黨前主席柯文哲被收押禁見，民眾黨發起「111釘孤枝」活動，抗議司法不公，聲援柯文哲。國民黨主席朱立倫第一時間聲援，但...

韓粉看這！ 韓國瑜限量春聯來了 全台各地發放地點一次看

春節即將到來，立法院長韓國瑜的限量春聯也將開始發送。這次的韓國瑜「金蛇迎春」春聯，民眾除了自下周一起可以在全台23個點發...

公教團體籲停砍退休金 銓敘部：擴大國庫及全民負擔

公教團體今日舉行記者會，要求停砍退休金。考試院銓敘部回應，應經過慎重討論，現行退撫制度採確定給付，非由政府負擔的恩給制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。