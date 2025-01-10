快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

村里長增發7.5萬元事務補助費 內政部撥款拚1/17入帳

中央社／ 台北10日電

內政部今天說，春節期間發給全國村里長1.5個月事務補助費，以新台幣5萬元為基準計算，每位村里長可領7.5萬元，為讓村里長與軍公教人員在1月17日發放年終獎金時同步領取，內政部近日將撥款給縣市政府。

立法院會先前三讀增訂村里長春節加發1.5個月事務補助費。參照軍公教人員年終工作獎金1.5個月，以5萬元為基準計算，村、里長每年春節可領7.5萬元。

內政部今天透過新聞稿表示，依民國113年6月19日修正公布「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，春節期間發給全國村里長1.5個月事務補助費，由內政部編列預算支應。為讓村里長於春節前領取，內政部持續向立法院爭取預算順利通過，也在去年12月初展開相關行政作業，請縣市政府彙整發放金額並協助公所在春節前10天發放。

內政部表示，村里長對政府推動與民眾相關社會福利、災害防救、社區治安維護、協助打詐宣導、建構全社會防衛韌性等重要政策，都站在第一線協助，值得肯定。

內政部指出，目前已收到全國22個縣市政府申請支應金額，已加緊作業，近日將撥款給縣市政府進行發放，慰勞村里長全年辛勞。

內政部 春節 軍公教

延伸閱讀

傳內政部民防預算指名協助 黑熊學院：絕非事實

總預算拚春節前闖關 江啟臣確定代班韓國瑜不赴美

台鐵春節再加開24班列車 14日零時起開放售票

憲訴法陷朝野攻防 內政部尚未聲請解散統促黨

相關新聞

曾與林秉文、梁文傑喝酒歡唱？詹江村不滿抹黑喊告

「百億賭王」林秉文棄保潛逃國外，近日發文再掀熱議。媒體人張禹宣上談話性節目指桃園市議員詹江村也曾去過88會館，但詹否認並...

韓粉看這！ 韓國瑜限量春聯來了 全台各地發放地點一次看

春節即將到來，立法院長韓國瑜的限量春聯也將開始發送。這次的韓國瑜「金蛇迎春」春聯，民眾除了自下周一起可以在全台23個點發...

王鴻薇指中山大學副教授為綠側翼 8年27研究案拿3億元

國民黨立委王鴻薇今日表示，指特定教授為「側翼教授」，散播假訊息，去年拿513萬研究費，還開除研究助理，編鬼故事瞎扯財劃法...

傅崐萁、王鴻薇、羅智強國民黨立院黨團新三長出爐

立法院第11屆第2會期預計將於本月21日休會，國民黨團今天召開大會並宣布下個會期黨團三長的選舉結果，親自到場的秘書長黃健...

對林秉文潛逃無作為 藍委：鄭銘謙只能歡迎投案已失職

有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏地下匯兌洗錢案，棄保潛逃遭通緝，在臉書發文稱「回來時間我決定」。法務部...

川普就任前忙高調 習近平連打「緘默牌」反振耳欲聾

美國總統當選人川普上台後，全球格局即將重新洗牌。在川普正式重返白宮只剩10天時，俄羅斯總統普亭搶先出牌，他公開宣布這兩天就會跟中國大陸國家主席習近平通話會談。而他的新聞秘書佩斯科夫則說，如果川普如仍有意願跟普亭接觸，普亭對此表示歡迎，並預期兩人接觸可能要等川普上任後。普亭的舉手投足間，已道出歷史腳步的清晰迴聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。