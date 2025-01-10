村里長增發7.5萬元事務補助費 內政部撥款拚1/17入帳

美國總統當選人川普上台後，全球格局即將重新洗牌。在川普正式重返白宮只剩10天時，俄羅斯總統普亭搶先出牌，他公開宣布這兩天就會跟中國大陸國家主席習近平通話會談。而他的新聞秘書佩斯科夫則說，如果川普如仍有意願跟普亭接觸，普亭對此表示歡迎，並預期兩人接觸可能要等川普上任後。普亭的舉手投足間，已道出歷史腳步的清晰迴聲。

2025-01-10 14:59