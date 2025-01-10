對林秉文潛逃無作為 藍委：鄭銘謙只能歡迎投案已失職

有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏地下匯兌洗錢案，棄保潛逃遭通緝，在臉書發文稱「回來時間我決定」。法務部長鄭銘謙昨日表示，歡迎林秉文自己投案。國民黨立委李彥秀轟鄭銘謙失職，應道歉否則就下台。

李彥秀說，法務部長拿不出抓捕潛逃通緝犯的方法，竟然只剩下道德喊話，只能期待通緝犯主動投案，等於是直接認同了林秉文發文所說「回來時間我決定」，不但完全失職，更是凸顯出司法制度的失能。

李彥秀表示，88會館的案子，牽涉甚廣，這樣的發展，難道是刻意為之？縱放林秉文背後真正的原因，就是為了掩護更多的綠色犯罪集團嗎？不僅如此，民進黨的司法雙標，正在全面的侵蝕司法制度的社會公信力。但連犯背信罪，讓國家資產蒙受巨大損失的民進黨大老（指吳乃仁），都能冠冕堂皇與5位檢察官一同在高級餐廳用餐，更是司法制度與紀律的淪喪。