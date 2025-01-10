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8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

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王鴻薇指中山大學副教授為綠側翼 8年27研究案拿3億元

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇今日表示，指特定教授為「側翼教授」，散播假訊息，去年拿513萬研究費，還開除研究助理，編鬼故事瞎扯財劃法預算。民進黨執政八年，共拿27個研究案，總經費高達3億。

王鴻薇說，預算審查在即，立法院訂於21日休會，明明還在審預算卻有很多「鬼故事」被民進黨公職以及側翼拿來嚇人，例如民進黨立委林楚茵被她拿出資料打臉，證明「每年軍公教加薪日都沒有在年底實施」。

王鴻薇提到，近日竟然有中山大學顏聖紘副教授聲稱「因為財劃法修惡金額超過12%，材料費、差旅費分生實驗維修費通通沒了」，更拒絕受訪，還說是因為別的教授可能說沒有影響，儼然就是要逃避社會質疑，隨後又發文說自己因為財劃法要解聘所有研究助理。

王鴻薇指出，這已經讓很多學界人士看不下去。就有網友爆出，該教授國科會計畫只有掛一個計畫（還是從民國109年到現在只有一個113年的計畫）去年核定的經費，這種也算是常態性支出，也不會因為財劃法修法就有所刪減。而且「所有研究單位都知道延續性計畫每年經費有刪減也是慣例」根本就是學界常識，卻被這位大教授拿來政治操作，「被你用這個謊言開除的研究生情何以堪」。

王鴻薇表示，也有人挖出過去這位教授發言，基本上就是個準側翼，包括抹紅國民黨立委陳玉珍身分證，過去也被台灣兩棲爬蟲動物協會的理事長指控，在民進黨立委與林務局「針對非台灣原生種美洲綠鬣蜥擴散的問題」會議討論中，直接當眾喝酒，甚至胡言亂語，「並多次以不雅字眼卸責於主管機關農委會（後農業部）」。

王鴻薇總結，至於是什麼原因讓這位教授甘願淪為側翼，甚至敢對農業部話粗口，翻開他的研究計畫，只看同農業部，他光是在民進黨過去執政八年來，與他有關的研究案子拿了27案，總經費高達3億，平均每年3.3案，到113年又拿5案共513萬，答案是什麼相當清楚。

中山大學 大學教授 民進黨 王鴻薇 財劃法

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