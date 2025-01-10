鼓勵參與不強迫 傳15名藍委響應民眾黨「111釘孤枝」

民眾黨前主席柯文哲被收押禁見，民眾黨發起「111釘孤枝」活動，抗議司法不公，聲援柯文哲。國民黨主席朱立倫第一時間聲援，但不會現身支持。至於國民黨立委們是否出席，據了解，共有15位藍委將參與活動表達支持。

國民黨立院黨團今早舉行黨團大會，除針對今日立法院議事攻防進行共識凝聚外，亦討論至是否實際響應明日民眾黨活動。

國民黨秘書長黃健庭今早與會國民黨團大會，他表示朱立倫鼓勵有心要參與的，都可以一起上街頭表達聲音。而他個人不會參加，他有其他行程，而朱立倫講得很清楚，黨員同志、從政黨員要參加都尊重，朱立倫從頭到尾沒說要參加。

據稱，目前預計有15位國民黨立委出席，包括國民黨立委徐巧芯、廖偉翔、羅廷瑋、林沛祥、張智倫、林德福、廖先翔、張嘉郡、翁曉玲、許宇甄、陳菁徽、洪孟楷、吳宗憲、羅智強、林倩綺等。稍早，國民黨立院黨團總召傅崐萁被問到藍委是否參加民眾黨活動，傅崐萁微笑又語帶神秘表示，「有很多。」