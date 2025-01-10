快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

鼓勵參與不強迫 傳15名藍委響應民眾黨「111釘孤枝」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨將在1月11日司法節舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨代理主席黃國昌（前排左四）及黨籍立委日前在司法院前，呼籲公民站出來，抗議綠色威權及司法不公。記者侯永全／攝影
民眾黨將在1月11日司法節舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨代理主席黃國昌（前排左四）及黨籍立委日前在司法院前，呼籲公民站出來，抗議綠色威權及司法不公。記者侯永全／攝影

民眾黨前主席柯文哲被收押禁見，民眾黨發起「111釘孤枝」活動，抗議司法不公，聲援柯文哲。國民黨主席朱立倫第一時間聲援，但不會現身支持。至於國民黨立委們是否出席，據了解，共有15位藍委將參與活動表達支持。

國民黨立院黨團今早舉行黨團大會，除針對今日立法院議事攻防進行共識凝聚外，亦討論至是否實際響應明日民眾黨活動。

國民黨秘書長黃健庭今早與會國民黨團大會，他表示朱立倫鼓勵有心要參與的，都可以一起上街頭表達聲音。而他個人不會參加，他有其他行程，而朱立倫講得很清楚，黨員同志、從政黨員要參加都尊重，朱立倫從頭到尾沒說要參加。

據稱，目前預計有15位國民黨立委出席，包括國民黨立委徐巧芯、廖偉翔、羅廷瑋、林沛祥、張智倫、林德福、廖先翔、張嘉郡、翁曉玲、許宇甄、陳菁徽、洪孟楷、吳宗憲、羅智強、林倩綺等。稍早，國民黨立院黨團總召傅崐萁被問到藍委是否參加民眾黨活動，傅崐萁微笑又語帶神秘表示，「有很多。」

國民黨 朱立倫 民眾黨

延伸閱讀

傅崐萁、王鴻薇、羅智強國民黨立院黨團新三長出爐

停砍公教退休金 傅崐萁：政府財源夠照顧所有公職人員

憲訴法覆議案 傅崐萁：今天一定處理完成

聲援民眾黨釘孤支不「身」援 黃健庭：朱立倫沒說要參加

相關新聞

曾與林秉文、梁文傑喝酒歡唱？詹江村不滿抹黑喊告

「百億賭王」林秉文棄保潛逃國外，近日發文再掀熱議。媒體人張禹宣上談話性節目指桃園市議員詹江村也曾去過88會館，但詹否認並...

韓粉看這！ 韓國瑜限量春聯來了 全台各地發放地點一次看

春節即將到來，立法院長韓國瑜的限量春聯也將開始發送。這次的韓國瑜「金蛇迎春」春聯，民眾除了自下周一起可以在全台23個點發...

王鴻薇指中山大學副教授為綠側翼 8年27研究案拿3億元

國民黨立委王鴻薇今日表示，指特定教授為「側翼教授」，散播假訊息，去年拿513萬研究費，還開除研究助理，編鬼故事瞎扯財劃法...

傅崐萁、王鴻薇、羅智強國民黨立院黨團新三長出爐

立法院第11屆第2會期預計將於本月21日休會，國民黨團今天召開大會並宣布下個會期黨團三長的選舉結果，親自到場的秘書長黃健...

對林秉文潛逃無作為 藍委：鄭銘謙只能歡迎投案已失職

有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏地下匯兌洗錢案，棄保潛逃遭通緝，在臉書發文稱「回來時間我決定」。法務部...

川普就任前忙高調 習近平連打「緘默牌」反振耳欲聾

美國總統當選人川普上台後，全球格局即將重新洗牌。在川普正式重返白宮只剩10天時，俄羅斯總統普亭搶先出牌，他公開宣布這兩天就會跟中國大陸國家主席習近平通話會談。而他的新聞秘書佩斯科夫則說，如果川普如仍有意願跟普亭接觸，普亭對此表示歡迎，並預期兩人接觸可能要等川普上任後。普亭的舉手投足間，已道出歷史腳步的清晰迴聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。