韓粉看這！ 韓國瑜限量春聯來了 全台各地發放地點一次看

春節即將到來，立法院長韓國瑜的限量春聯也將開始發送。這次的韓國瑜「金蛇迎春」春聯，民眾除了自下周一起可以在全台23個點發送外，韓國瑜也會在立法院前及霧峰林家花園林獻堂博物館園區親自發送，有興趣的民眾千萬別錯過。

韓國瑜透過臉書表示，「祥龍辭舊歲，金蛇迎新春」，為了迎接充滿活力的乙巳蛇年，今年特別以「金蛇迎春」作為新年賀詞，因為蛇不僅有小龍、靈蛇的雅稱，更象徵靈活、轉化還有旺盛的生命力！「金蛇」諧音「精神」，希望大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康！

韓國瑜表示，匯聚全國民意的立法院，今年也循例印製春聯，將這份新年的祝福傳遞給國人，他會偕同江副院長一起在本週日（12日）立法院中南部服務中心新春揮毫活動，親自向大家拜早年，台北場次下週再公布時間。兩個場次，發送各600份大家所期待的蛇年春聯，前600名除了簽名春聯以外還可以拿到只有院長親發限量燙金特別版春聯。

另外，沒有辦法到現場領取的好朋友也不要失望，由於許多團體及黨部來文立院索取，所以在春節前，會寄送到全國各地幾個定點幫忙，或請洽在地的立法委員，我們都有保留一些數量，各縣市限量約2000份開放民眾索取，讓大家都有機會拿到蛇年春聯，分享過年喜氣！

中部現場索取時間及地點：

1月12日11:00 霧峰林家花園林獻堂博物館園區(台中市霧峰區萊園路91號)

全國各地發放定點：