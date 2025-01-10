韓粉看這！ 韓國瑜限量春聯來了 全台各地發放地點一次看
春節即將到來，立法院長韓國瑜的限量春聯也將開始發送。這次的韓國瑜「金蛇迎春」春聯，民眾除了自下周一起可以在全台23個點發送外，韓國瑜也會在立法院前及霧峰林家花園林獻堂博物館園區親自發送，有興趣的民眾千萬別錯過。
韓國瑜透過臉書表示，「祥龍辭舊歲，金蛇迎新春」，為了迎接充滿活力的乙巳蛇年，今年特別以「金蛇迎春」作為新年賀詞，因為蛇不僅有小龍、靈蛇的雅稱，更象徵靈活、轉化還有旺盛的生命力！「金蛇」諧音「精神」，希望大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康！
韓國瑜表示，匯聚全國民意的立法院，今年也循例印製春聯，將這份新年的祝福傳遞給國人，他會偕同江副院長一起在本週日（12日）立法院中南部服務中心新春揮毫活動，親自向大家拜早年，台北場次下週再公布時間。兩個場次，發送各600份大家所期待的蛇年春聯，前600名除了簽名春聯以外還可以拿到只有院長親發限量燙金特別版春聯。
另外，沒有辦法到現場領取的好朋友也不要失望，由於許多團體及黨部來文立院索取，所以在春節前，會寄送到全國各地幾個定點幫忙，或請洽在地的立法委員，我們都有保留一些數量，各縣市限量約2000份開放民眾索取，讓大家都有機會拿到蛇年春聯，分享過年喜氣！
中部現場索取時間及地點：
1月12日11:00 霧峰林家花園林獻堂博物館園區(台中市霧峰區萊園路91號)
全國各地發放定點：
台北市中山區八德路2段232號
台北市中山區長春路5號2F
新北市板橋區中山路一段50巷17號
基隆市義四路10號
宜蘭市女中路二段233號
桃園市桃園區成功路二段149號
新竹縣竹北市縣政二路101號
新竹市北大路168號6樓-1
苗栗市自治路518號
台中市大隆路40號
彰化市中山路二段349號10樓之1
南投市祖祠東路166號
雲林縣斗六市府前街62號
嘉義縣朴子市祥和一路西段2號
嘉義市大業街88號
台南市東區林森路2段192巷25號
高雄市建國一路463號
屏東市公勇路99號2樓
台東市博愛路430號
花蓮市公園路27號
澎湖縣馬公市治平路28-1號
金門縣金城鎮民權路154號
連江縣南竿鄉介壽村63號
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