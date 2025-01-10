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公教團體籲停砍退休金 銓敘部：擴大國庫及全民負擔

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
公教團體今舉行記者會，要求停砍公教人員退休金，所得替代率與警消人員要衡平。全國公務人員協會理事長高誓男質疑當時推動年改時，軍人與公教脫鉤，現又與警消脫鉤，他不期待跟警消一樣，但希望能公平。記者林俊良／攝影
公教團體今舉行記者會，要求停砍公教人員退休金，所得替代率與警消人員要衡平。全國公務人員協會理事長高誓男質疑當時推動年改時，軍人與公教脫鉤，現又與警消脫鉤，他不期待跟警消一樣，但希望能公平。記者林俊良／攝影

公教團體今日舉行記者會，要求停砍退休金。考試院銓敘部回應，應經過慎重討論，現行退撫制度採確定給付，非由政府負擔的恩給制，應依精算結果，由基金成員和政府共同努力維持，避免過度擴大國庫及全民負擔。

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消等人員退休所得替代率至80%。

中華民國公教軍警消聯合總會等多個公教團體今舉行記者會，表示非警消公務人員退休金每年遞減1.5%，所得替代率將降至60%，有嚴重相對剝奪感，呼籲立即停砍公教人員退休金，調整公教人員所得替代率，與警消人員橫平，以符公平。

針對公務人員年金改革訴求，銓敘部表示，公務人員退休制度建置的核心原則，除要維持退休人員適足的生活保障外，同時也要確保退撫基金財務的永續，以及權利義務對等原則。這是一個相當嚴肅的課題，應該要經過慎重理性的討論。

銓敘部指出，政府107年推動年金改革，主要是為解決退休所得與現職待遇接近的不合理現象，以健全退撫制度並使退撫基金財務永續。如驟然提前停止調降退休所得替代率或提高退休所得替代率，將降低年金改革的財務效益，使退撫基金用罄年度更為提前。

銓敘部強調，現行退撫制度採確定給付，已不是全由政府負擔的恩給制，因此應該依照精算結果，由基金成員和政府共同努力維持，避免過度擴大國庫及全民負擔。

公務員 年金改革 所得替代率 財務 退休金

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