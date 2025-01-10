台日漁業委員會14日召開 外交部：尋求互利雙贏

外交部今天指出，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會將於14日至16日在東京召開第11次「台日漁業委員會」，將就今年度「台日漁業協議」適用海域漁船作業規則等議題進行協商，政府將尋求互利雙贏的漁業作業規則。

外交部今天發布新聞稿指出，台日於2013年4月10日簽署「台日漁業協議」，依據該協議設置「台日漁業委員會」並由雙方輪流主辦會議，迄今已召開10次會議，第11次會議輪由日方主辦，雙方將就今年度「台日漁業協議」適用海域漁船作業規則等議題進行協商，以保障雙方漁民作業權益。

外交部表示，政府將秉持資源共享及互惠合作的精神，透過「台日漁業委員會」持續與日方共同協商並尋求互利雙贏的漁業作業規則，以維護雙方漁民海上作業秩序與安全。