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傳內政部民防預算指名協助 黑熊學院：絕非事實

中央社／ 台北10日電
黑熊學院招牌。圖／聯合報系資料照片
黑熊學院招牌。圖／聯合報系資料照片

媒體報導，內政部今年度新編新台幣上千萬元預算強化民防，指名黑熊學院等民間組織協助訓練。黑熊學院今天回應，報導內容絕非事實，學院未曾知悉預算計畫相關內容，民間團體協助政府動員準備，是常見的民力支援模式。

鏡週刊昨天報導指，內政部去年11月下旬，曾發函給一直轄市政府，內容揭示警政署規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體，辦理各項民防訓練課程，親綠組織公務預算再下一城，引發質疑。

黑熊學院今天發布新聞稿指出，學院在報導之前根本不曉得預算計畫，更遑論有指定預算的情況；民間團體協助內政部及縣市政府動員準備，是常見的民力支援模式，學院過去僅提供民防準備意見。

黑熊學院執行長朱福銘表示，鏡週刊記者報導內容絕非事實，學院未曾知悉預算計畫相關內容，該報導刊登前也未收到來自記者的詢問與查證，對於個別記者利用片面解讀捏造不符事實的報導，保留法律追訴權。

朱福銘指出，報導中所指的計畫為「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」，計畫中不僅沒有個別指名民間團體，如細看計畫書，不難發現計畫所指的民防業務實際執行單位，都是現存於中央及市政府體系的單位，根本沒有以民間團體為執行單位的說明，相關資料都可於公開搜尋查閱。

朱福銘表示，但遺憾的是，該記者未發揮查證的專業，捕風捉影造謠抹黑，意圖傷害台灣民防推廣組織的形象與社會信任。

黑熊學院最後表示，民間防衛工作是台灣當務之急，也是國家韌性之首要，同時有賴於民間團體的參與，學院亦不樂見有限定特定組織的情況。

內政部 民防 黑熊

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