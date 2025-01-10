民眾黨黃國昌號召明天上街頭「111釘孤枝」 邱臣遠表態參加

民眾黨前主席柯文哲再度羈押禁見，民眾黨將於明天在自由廣場舉行「111釘孤枝」活動，抗議綠色威權及司法不公。新竹市代理市長邱臣遠今天也表態將出席活動，用行動來表達對司法正義的支持。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，上周五遭台北地院裁定再度羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌發起「111釘孤枝」活動，超過10位國民黨立委表達支持，他也邀請司法院代理院長謝銘洋到場傾聽民意，並呼籲民眾踴躍參與。

黃國昌也公布「給台灣人的一封信」，呼籲民眾1月11日走上街頭，守護台灣民主法治與人權。黃國昌強調，無論是否支持柯文哲，公民必須要站出來，因為這場運動無關乎個人，它所牽涉的是被民進黨踐踏的司法，也是被掌權者重新帶回的獨裁體制。

新竹市代理市長邱臣遠今天至新竹市稅務局出席2025蛇來運轉送春聯租稅宣導活動，會後接受媒體聯訪時也表示，他明天會出席「111釘孤枝」活動，用行動來表達對司法正義的支持。