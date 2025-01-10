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曾與林秉文、梁文傑喝酒歡唱？詹江村不滿抹黑喊告

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員詹江村不滿媒體人張宣禹稱他曾和林秉文、梁文傑同框飲酒，今天嚴正否認喊告。本報資料照片
桃園市議員詹江村不滿媒體人張宣禹稱他曾和林秉文、梁文傑同框飲酒，今天嚴正否認喊告。本報資料照片

「百億賭王」林秉文棄保潛逃國外，近日發文再掀熱議。媒體人張禹宣上談話性節目指桃園市議員詹江村也曾去過88會館，但詹否認並要求對方拿出證據，否則就要告到底。

張禹宣日前上節目針對陸委會副主委梁文傑和林秉文同框飲酒歡唱發表評論，指林秉文逃亡後的臉書長文提到藍綠白都曾與他飲酒，點名藍營人士就是詹江村，指林、梁2人喝酒被拍的影片，詹也在其中，二度指著1名白衣男子說「這個就是詹江村」、「誰不認得」等語。

詹江村否認自己曾和林秉文、梁文傑吃飯喝酒。他表示，現在想紅就都往她身上潑髒水，都不需要證據嗎？請張禹宣拿出證據，如果他有跟林、梁2人在任何地方一起吃飯喝酒或唱歌，他立刻捐5千萬給社福單位，辭掉議員並退出政壇，否則將會提告刑民官司，絕不接受道歉。

詹江村今受訪表示自己氣到一夜沒睡，張禹宣所指白衣男子至少比他胖一倍，卻莫名其妙被抹黑抹黃。他表示，他跟這件事根本「八竿子打不著」，甚至鄭文燦固定時間會去招待所也是他爆料，他怎麼可能把自己給搭進去，為了自證清白，只能提告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市議員詹江村不滿媒體人張宣禹稱他曾和林秉文、梁文傑同框飲酒，今天嚴正否認喊告。圖／讀者提供
桃園市議員詹江村不滿媒體人張宣禹稱他曾和林秉文、梁文傑同框飲酒，今天嚴正否認喊告。圖／讀者提供
桃園市議員詹江村不滿媒體人張宣禹稱他曾和林秉文、梁文傑同框飲酒，今天嚴正否認喊告。圖／讀者提供
桃園市議員詹江村不滿媒體人張宣禹稱他曾和林秉文、梁文傑同框飲酒，今天嚴正否認喊告。圖／讀者提供

提告 林秉文 梁文傑 詹江村

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