國旅慘、金門迎陸客欣榮 陳玉珍籲開放兩岸觀光

國旅不振，國民黨立院黨團今日舉行記者會，批交通部觀光署對振興國內旅遊唯一的解方，除了撒錢外還是撒錢，甚至連撒錢都撒不好。國民黨立委陳玉珍說，疫情期間，金門和台灣本島的旅宿業同樣辛苦，但從去年9月底、10月初迎來陸客，假日在金城附近的旅宿一房難求，重新開放兩岸觀光交流，觀光業者才有生機。

國民黨立委李彥秀表示，媒體報導屏東墾丁3家飯店即將熄燈，國旅業者出現大量解僱，截至去年11月為止解僱勞工達181件，通報解僱勞工人數達1萬人，住宿與餐飲通報也43家，創3年來的新高。民進黨政府搶救觀光，不要只會用口號，也不要只會用撒錢補助方式，這是無腦的觀光政策。

李彥秀指出，觀光產業變「慘業」，觀光署升格後，增加人力到100人，預算增加到11億元，但最後觀交出的是不及格的成績單。據觀光署統計，觀光出國人次已經回復到97%，但入境人次只達63%，台灣從觀光大國，變成「觀光入超大國」。交通部觀光政策只剩補助，包括機票買2送1、高鐵票買1送1。

李彥秀還說，過去暑假期間墾丁旅宿一房難求，去年暑假僅剩5成。縱使針對花蓮地區，交通部提出補助政策，觀光旅宿訂房率僅21%，是全國最低。央行去年公布第三季國人出國旅遊支出達62億元，國旅收入僅25.1億元，觀光逆差36.9億元。據聯合國世界旅遊業出國統計，2024年前9個月，全球有11億人次出國旅遊，疫情過後全世界都在旅遊，台灣依然過著旅遊寒冬。

國民黨立委張嘉郡表示，據交通部觀光署統計，2025年春節期間全國觀光旅館定平均房率僅有35.6%，首次跌破4成，創下歷年新低。交通部認為國內旅宿價格高昂導致國旅低迷，但高房價僅是表面原因，真正的原因更為複雜，例如爭取國際旅客不力、交通便利性不足、景點缺乏規劃、服務品質參差不齊等，交通部忽略結構性問題。

張嘉郡指出，單就爭取國際旅客來說，例如南韓為爭取過境旅客，只要轉機時間超過4小時，就可免費參加接駁導覽行程。新加坡推出只要過境轉機長達7小時，就可參加城市旅遊。2024年轉機旅客有625萬人，僅15.5萬人成為過境旅客，轉化率只有2.4%。

國民黨立委游顥表示，前總統馬英九執政8年期間，國際旅客、大陸旅客絡繹不絕，國旅業進入寒冬，大型飯店、旅館退出市場，這不僅是警訊，更是進入加護病房。南投縣以觀光、農業為主要產業，過去日月潭人滿為患，現在人煙稀少，周末假日訂房率不到5成。建議民進黨政府，與其要搞全台大罷免，不如來救國內旅宿業。

國民黨立委陳玉珍表示，金門地區的觀光旅宿業在疫情期間和台灣本島一樣辛苦。在疫情過後，台灣旅宿業期盼能迎來美好春天，但台灣本島旅宿業仍舊辛苦。反觀金門，去年9月底、10月初迎來陸客，周末假日在金城附近的旅宿一房難求，旅宿業者紛擴大民宿經營規模，小三通船班航班不足以載運旅客，從一天往來20航次增加到28航次，希望再增加36到40航次。

陳玉珍指出，台澎金馬是生命共同體，賴政府積極爭取國外旅客，但大陸旅客為何拒於門外？到現在仍實施禁團令，台灣民眾無法組團到大陸旅遊，私下化零為整，旅遊保障不足。重新開放兩岸觀光交流，無論自由行或團客，觀光業者才會有生機，觀光產業也才能健全發展，帶動傳統服務業蓬勃發展，賴政府應思考開放兩岸觀光交流。