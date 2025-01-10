吳志中午宴義大利跨黨派議員團 期許提升雙邊關係

外交部政務次長吳志中昨天午宴歡迎義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多所率領的義大利跨黨派議員團。吳志中期盼台義提升雙邊關係；歐斯納多表示，台灣對於印太區域安全至關重要，未來誠盼持續強化兩國國會等各領域交流。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中昨天午宴歡迎義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（MarcoOsnato）一行，雙方就台義雙邊關係、印太區域安全及深化兩國經貿科技合作等議題交換意見。

吳志中表示，感謝義大利於去年擔任G7主席國時，領銜發表重要聯合聲明，重申支持台海和平穩定及支持台灣的國際參與。台義兩國擁有相當多共通點，各領域合作均頗具潛力，期許雙方未來在此基礎上，進一步提升雙邊關係。

歐斯納多感謝吳志中熱情款待，表示此次率領跨黨派議員訪台，展現義大利國會不分朝野對台灣的友好及支持，台灣對於印太區域安全至關重要，未來誠盼持續強化兩國國會、經貿、文化等各領域交流。

外交部說明，這個訪團是疫情後繼義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）去年5月率團出席中華民國第16任總統暨副總統就職典禮後，眾議院首度組團訪台。

外交部說明，團員包括經濟貿易暨觀光委員會副主席密凱里（Paola De Micheli，另譯：德米凱麗）、財政委員會執行秘書巴瓦（Mauro Del Barba，另譯：狄巴爾巴）、國會媒體傳播政策暨監督委員會副主席蒙塔盧莉（Augusta Montaruli）、外交委員會成員卡亞達（Salvatore Caiata）及卡洛維尼（GiangiacomoCalovini）等人，充分展現義大利朝野對台灣的關注及支持。