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傅崐萁、王鴻薇、羅智強國民黨立院黨團新三長出爐

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
國民黨秘書長黃健庭（左一）今天出席黨團大會，宣布下個會期黨團三長的選舉結果，他表示由於為「同額競選」，因此現任總召傅崐萁確定連任、原任首席副書記長王鴻薇（右二）直接出任書記長、現任副書記長羅智強（右一）將任「首席副書記長」。現場眾人一同鼓掌並響起「好」的附和聲。記者林俊良／攝影
國民黨秘書長黃健庭（左一）今天出席黨團大會，宣布下個會期黨團三長的選舉結果，他表示由於為「同額競選」，因此現任總召傅崐萁確定連任、原任首席副書記長王鴻薇（右二）直接出任書記長、現任副書記長羅智強（右一）將任「首席副書記長」。現場眾人一同鼓掌並響起「好」的附和聲。記者林俊良／攝影

立法院第11屆第2會期預計將於本月21日休會，國民黨團今天召開大會並宣布下個會期黨團三長的選舉結果，親自到場的秘書長黃健庭表示，由於開放登記後為「同額競選」，因此現任總召傅崐萁確定連任、原任首席副書記長王鴻薇出任書記長、現任副書記長羅智強將任「首席副書記長」。

國民黨秘書長黃健庭今天特別出席黨團大會，他表示，要借用一點時間來宣布下個會期黨團三長的選舉結果，由於開放登記參選截止後都是同額競選的狀況，加上立委們都很忙碌，「因此想說可以不要再做投票、開票的動作。他表示若徵得大家的同意，是否能針對下會期傅崐萁繼續擔任總召、羅智強任首席副書記長，「可以用鼓掌的方式來通過」，此時現場眾人一同鼓掌並響起「好」的附和聲，至於王鴻薇依黨團慣例，直接接任下會期的書記長。

黃健庭提到，非常感謝現任書記長林思銘這個會期如此辛苦；曾當過3屆立委的他坦言，這屆的立委都很辛苦，他看了之後非常感動與敬佩。

國民黨秘書長黃健庭（右）今天出席黨團大會，宣布下個會期黨團三長的選舉結果，黃健庭提到，非常感謝現任書記長林思銘（左）這個會期如此辛苦；曾當過3屆立委的他坦言，這屆的立委都很辛苦，他看了之後非常感動與敬佩。記者林俊良／攝影
國民黨秘書長黃健庭（右）今天出席黨團大會，宣布下個會期黨團三長的選舉結果，黃健庭提到，非常感謝現任書記長林思銘（左）這個會期如此辛苦；曾當過3屆立委的他坦言，這屆的立委都很辛苦，他看了之後非常感動與敬佩。記者林俊良／攝影
國民黨團今天召開大會並宣布下個會期黨團三長的選舉結果，親自到場的秘書長黃健庭（左二）表示，由於開放登記後為「同額競選」，因此現任總召傅崐萁確定連任、原任首席副書記長王鴻薇（右一）直接出任書記長、現任副書記長羅智強（左一）將任「首席副書記長」。記者林俊良／攝影
國民黨團今天召開大會並宣布下個會期黨團三長的選舉結果，親自到場的秘書長黃健庭（左二）表示，由於開放登記後為「同額競選」，因此現任總召傅崐萁確定連任、原任首席副書記長王鴻薇（右一）直接出任書記長、現任副書記長羅智強（左一）將任「首席副書記長」。記者林俊良／攝影

傅崐萁 國民黨 王鴻薇 立法院 羅智強

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