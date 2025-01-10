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日學者預言賴清德連任與在野一對一 藍委：對賴沒信心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日籍學者、清大榮譽講座教授的小笠原欣幸日前預言2028大選，稱現任總統賴清德，將與在野黨共推的單一候選人對決。國民黨立委陳玉珍今日表示，日本學者對賴清德是不是特別沒有信心？記者屈彥辰／攝影
日籍學者、清大榮譽講座教授的小笠原欣幸日前預言2028大選，稱現任總統賴清德，將與在野黨共推的單一候選人對決。國民黨立委陳玉珍今日表示，日本學者對賴清德是不是特別沒有信心？記者屈彥辰／攝影

日籍學者、清大榮譽講座教授的小笠原欣幸日前預言2028大選，稱現任總統賴清德，將與在野黨共推的單一候選人對決。國民黨立委陳玉珍今日表示，日本學者對賴清德是不是特別沒有信心？

小笠原欣幸預言，2028年總統大選預料將會是一場由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人，一對一對決，民眾黨應會選擇支持國民黨所推出的總統候選人。對國民黨而言，這「10%」的政黨支持度意義重大，因此也會在側面給予支援，避免民眾黨崩盤。

國民黨立委李彥秀說，短暫時間內，因為柯文哲案件，民眾黨民調起起伏伏，身為在野黨，在立法院合作，當然希望民眾黨儘速恢復到原有支持度。這段時間裡，可以看到在野合作緊密，但無論如何，離選舉還有很長一段時間，對於各政黨來說，相信民調都是參考，大家都各自努力。

李彥秀認為，各政黨都有提名辦法，提名後才有政黨合作的問題，這都會在下一階段，在地方選舉之前，在大選之前，才會做進一步考量，目前都還言之過早。

陳玉珍說，日本學者對賴清德是不是特別沒有信心？現在才2025，總統上任還未滿一年，為何已經心心念念，在想下一位總統競爭者或在野黨總統候選人是誰，對賴清德未來三年任何可能的執政，沒有任何期待嗎？

國民黨 小笠原欣幸 民眾黨 民進黨 賴清德

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