國旅大衰退 國民黨批觀光產業已經變成觀光「慘業」

國民黨團今日上午召開「國旅哀鴻遍野 交通部束手無策？！」記者會，國民黨立委李彥秀痛批，觀光產業已經變成觀光「慘業」，甚至變成觀光地獄。她指出，2023年民進黨政府說要讓觀光翻倍，結果賴清德上任後又把目標觀光人次從一年1000萬下降到750萬人次，如今台灣出境人次達到疫情前的97%，結果入境只有60%，交通部觀光署交出的一份不及格的成績單。

李彥秀表示，以往暑假期間墾丁房間一房難求，如今墾丁住宿率剩下五成，近期花蓮訂房率也只有21%，是全台倒數。台灣觀光一年觀光逆差高達36.9億元，全世界都在拚觀光，只有台灣還在過寒冬，民進黨政府要想辦法解決問題，光只會灑錢補助是不夠的，更不該以意識形態來治理。