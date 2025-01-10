影／民眾黨明天釘孤枝 號召萬人上街捍衛司法正義
民眾黨上午舉行記者會號召群眾明天上街「釘孤枝」，一同站出來捍衛司法正義，民眾黨秘書長周榆修表示，已有破萬人「自主報名」，提醒群眾做好保暖，他也表示，有接獲情資稱，明天的活動上會出現「少數滋事份子」，呼籲與活動主軸無關的旗幟、標語不要帶上來，現場也準備足夠的志工與糾察隊維護秩序。
民眾黨一同在記者會上高喊「拒絕獨裁人權還來」、「綠色恐怖濫押濫訴」、「綠色威權司法不公」口號。周榆修指出，隨著賴清德政府屢屢在司法史上「創造驚奇」，從八月開始的民眾黨前主席柯文哲司法案件，到最近的林秉文，再到北檢檢察官與民進黨派系大老吳乃仁上高級餐廳，活動報名人數也隨著這樣的荒謬跟喜感往上竄升，從後台上看來，目前自主報名人數已經突破萬人，對活動相當有信心。
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