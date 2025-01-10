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被預言2028民眾黨會支持藍？ 周榆修：我們非小綠也不會是小藍
有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸，昨在臉書預言2028年總統大選，民眾黨應會選擇支持國民黨推出人選。民眾黨秘書長周榆修今說，什麼顏色跟什麼顏色合，民眾黨作為自主性政黨，這不是現在最主要的工作，「我們既非小綠也不會是小藍。」
小笠原欣幸昨預言，2028年將會由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人一對一的對決，且民眾黨應該會選擇支持國民黨推出的總統候選人。
周榆修今在記者會上被問及此事，他說，民眾黨作為自主性政黨，外界對於支持度有很多期許，黨都尊重且會自我鞭策，至於什麼顏色跟什麼顏色合，不是他們現在最主要的工作。」
周榆修強調，現在民眾黨在立法院跟各地方黨團都要有很好的表現，實踐柯文哲主席在2024年總統大選對於民眾的莊嚴承諾，這才是目前要做的工作，「我們是有自主性的政黨，既非小綠當然也不會是小藍」。
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