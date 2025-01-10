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總預算拚春節前闖關 江啟臣確定代班韓國瑜不赴美

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣主持立法院院會。記者余承翰／攝影
立法院副院長江啟臣主持立法院院會。記者余承翰／攝影

立法院韓國瑜今天上午召集朝野協商，朝野達共識於1月17日、20日、21日三天處理總預算。由於韓國瑜預計18日率朝野黨團赴美參加美國準總統川普的就職典禮，因此也確定立法院副院長江啟臣不隨行赴美，留下來主持議事，力拚春節前闖關總預算案。

韓國瑜18日將率朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮，昨傳出外交部收到立法院來函，要求增加一位成員，讓立法院副院長江啟臣也能參加，不過江啟臣辦公室否認，赴美團成員一波三折。

韓國瑜上午召集朝野協商，朝野達成共識，各黨團立委於1月13日下午5時前，將明年度總預算提案，送至財委會彙整，財委會收案後於1月14日提供黨團與行政部門參考，朝野於1月15日起密集協商。

根據朝野協商結論，總預算分3天處理，1月20日加開院會，與1月17日、1月21日合併成一次會，處理總預算案，而且各黨團同意不發言，並且不重付表決，朝野結論等於是力拚在春節前闖關總預算案。

按照朝野協商推論，韓國瑜18日率團赴美後，江啟臣必須留下來主持1月20日與21日院會議事，因此也確定江啟臣無法參加川普祝賀團。

朝野協商 江啟臣 立法院 韓國瑜

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