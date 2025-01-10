總預算拚春節前闖關 江啟臣確定代班韓國瑜不赴美

朝野對抗從國會打到街頭，2月1日的立委大罷免潮一觸即發。雖然國民黨、民進黨中央切割強調沒有規畫，但親綠、親藍團體已各自鎖死罷免立委名單，新北市的板橋更將是雙方開戰的第一個戰區。新北第七選區（板橋東區）的國民黨立委葉元之與第六選區（板橋西區）的民進黨立委張宏陸，都各自遭鎖定。 國民黨高層認為，2月1日大罷免潮一旦發生，不僅關係到國民黨在國會多數席次的保衛戰，更牽動今年的黨主席改選，連動2026年地方選舉及2028年的總統大選提名布局，因為最關鍵的兩人，包括朱立倫和台中市長盧秀燕，都不可能置身事外……

2025-01-10 12:42