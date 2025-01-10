「釘孤枝」破萬人自主報名 民眾黨曝明恐有滋事分子
民眾黨號召群眾明天下午上街「釘孤枝」，抗議綠色威權，民眾黨秘書長周榆修今在預告記者會上表示，從後台數據可看出，目前已經破萬人自主報名，除提醒群眾做好保暖，周也說，他接獲情資，明天的活動上會出現「少數滋事分子、不懷好意的人」。
周榆修表示，隨著民進黨屢屢在司法史上「創造驚奇」，活動的報名人數也隨著這樣的荒謬跟喜感往上竄升，目前報名後台數據顯示，自主報名的人數已經突破萬人，他們對活動很有信心，因為報名還需要填表，看到這麼多人願意填表、願意在天氣這麼冷的時候站出來，對明天活動深具信心。
周榆修也呼籲，明天活動須穿著深色衣物，並注意保暖跟攜帶雨具，同時他也接獲相關情資，明天活動現場會有少數滋事份子與少數不懷好意的人。他強調，與活動主軸無關的旗幟、標語不要帶上來，現場也準備足夠的志工與糾察隊，在現場共同維護秩序。
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